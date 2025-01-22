Лифты не поддаются монтажу

Нехватка средств в региональных бюджетах на замену устаревших лифтов привела к снижению объемов смонтированного нового оборудования. В 2024 году в многоквартирных домах было установлено 40,4 тыс. единиц, что на 6% меньше год к году. Это негативно влияет на загрузку производителей и рентабельность производства. В наступившем году ситуация вряд ли улучшится, но теперь — из-за снижения объемов нового строительства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смышляев, Коммерсантъ Фото: Алексей Смышляев, Коммерсантъ

В 2024 году объем смонтированных лифтов по всей России сократился на 6% год к году, до 40,4 тыс., говорится в исследовании Российского лифтового объединения (РЛО), с которым ознакомился “Ъ”. Это минимальный результат за последние пять лет: в 2021 году в многоквартирных домах было установлено 39,7 тыс. единиц, уточнили в объединении.

Все крупные производители сократили объемы установки лифтов. По подсчетам РЛО, Meteor Lift (бывший Otis) сократил показатель на 5% год к году, до 5,27 тыс. единиц оборудования; Щербинский лифтостроительный завод (ЩЛЗ; входит в госкорпорацию «Дом.РФ») — на 19%, до 5,13 тыс.; Карачаровский механический завод — на 6%, до 2,76 тыс.; ГК «Нижегородлифтмаш» — на 15%, до 2 тыс.; АО «Московское электрооборудование и лифты» (входит в ГК ПИК) — на 3%, до 2,1 тыс.

В ЩЛЗ утверждают, что число смонтированных лифтов в прошлом году выросло, не раскрывая точных значений. Производители не всегда имеют достаточную загрузку мощностей предприятий, что создает определенные трудности как в части выполнения бизнес-планов, так и в части занятости сотрудников и приводит к снижению рентабельности отрасли, отмечает руководитель проектов практики оценки бизнеса активов консалтинговой компании НЭО Регина Мухаметрахимова.

Сокращение числа смонтированных лифтов обусловлено, в частности, уменьшением их закупок для замены по программе капремонта региональными властями. По подсчетам РЛО, в 2024 году субъекты РФ закупили 13,9 тыс. лифтов на 60,6 млрд руб., что на 26% меньше год к году. Снижение объясняется сложной экономической ситуации в стране и отсутствием возможности софинансирования замены лифтов со стороны правительства РФ и региональных властей, поясняет гендиректор РЛО Петр Харламов. В ЩЛЗ говорят, что почти 50% аукционов на закупку лифтов проводилось с рассрочкой платежа на три—пять лет и часть этих аукционов не состоялась, поскольку стоимость финансирования рассрочки для заводов сейчас составляет около 25% годовых.

В то же время большой объем оборудования нуждается в обновлении. Сейчас в РФ эксплуатируется 550 тыс. лифтов, из которых более 65 тыс. в жилом фонде уже отработали положенный срок службы в 25 лет. Однако теперь региональные власти могут не торопиться менять устаревшее оборудование. В конце 2024 года в странах ЕАЭС продлен срок приведения лифтов в соответствие техрегламенту Таможенного союза «Безопасность лифтов». Согласно документу, лифты уже отработавшие 25-летний срок, могут быть обновлены до 2030 года. Решение по замене или дальнейшей эксплуатации тех лифтов, которые отработают после марта 2025 года, должно приниматься по национальному законодательству, которое в РФ еще не принято.

В Минпромторге сообщили “Ъ”, что совместно с Минстроем утвердили дорожную карту по развитию лифтовой отрасли, которая предусматривает, в частности, мероприятия по стимулированию региональных программ капремонта.

Президент девелоперской ГК «Основа» Александр Ручьев ожидает в ближайшие несколько лет продолжения тенденции сокращения объемов закупки лифтов на внутреннем рынке из-за сокращения объемов жилищного строительства. В госкомпании «Дом.РФ» ранее прогнозировали, что в 2025 году вывод на рынок новых жилищных проектов сократится на 27−38% год к году, до 30−35 млн кв. м. «Чем меньше девелоперы строят, тем больше производители снижают объемы производства»,— резюмирует управляющий Серпуховским лифтостроительным заводом Леонид Черноног.

Дарья Андрианова