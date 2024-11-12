Двери закрываются

Западные санкции и проблемы с логистикой не помешали росту импорта лифтового оборудования. За десять месяцев 2024 года 34% от общего объема смонтированных лифтов пришлось на зарубежные поставки, в то время как в 2021 году этот показатель составлял 25%. Местные производители пока не могут закрыть потребности всего рынка хотя бы потому, что не производят лифты для высотных зданий и премиальных объектов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Как следует из исследования Российского лифтового объединения (РЛО), с которым ознакомился “Ъ”, по итогам января—октября 2024 года в целом по России установлено около 11,7 тыс. лифтов зарубежного производства — это 34% от общего объема оборудования, смонтированного за этот период. Большая часть поставок пришлась на Китай (4,7 тыс. штук), Белоруссию (4,1 тыс.), Турцию (1,75 тыс.). Несколько меньше был объем поставок из Германии (291), Греции (206), Словакии (60), Франции (48) и Финляндии (39). Примерно такая же доля импорта — 35,3% — была и годом ранее. Примечательно, что доля ввезенного из-за рубежа лифтового оборудования в 2021 году, когда не возникало таких трудностей, как санкции и удлинение логистических цепочек, была несколько ниже — 25%, уточнили в РЛО.

Текущих объемов внутреннего производства объективно не хватает для закрытия всех потребностей рынка, констатирует президент девелоперской группы «Основа» Александр Ручьев. Он связывает это с уходом европейских поставщиков и ростом потребности в лифтовом оборудовании, из-за чего российские производства сегодня обеспечены заказами на годы вперед. В 2022 году из РФ ушли американская Otis (продали местный бизнес холдингу S8 Capital), финская Kone и другие. По оценке Forbes, в 2021 году на долю зарубежных игроков приходилось 21% российского рынка производства лифтов.

По подсчетам Росстата, в январе—августе 2024 года объем производства такого оборудования в стране вырос всего на 0,8% год к году, до 17,4 тыс. штук.

Кроме того, российские производители не всегда могут работать на полную мощность. Некоторые местные компании из-за санкций столкнулись с проблемами в поставках технологий и некоторых комплектующих, что в том числе привело к увеличению импортных поставок, считают в АО «Московское электрооборудование» (МЭЛ). Например, российские производители используют иностранные электронные компоненты в своих лифтах, в том числе частотные преобразователи, добавляют в Meteor Lift.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран

Значительная часть произведенного в РФ подъемного оборудования поставляется региональным властям для замены в многоквартирных домах по программе капремонта. Использование лифтового оборудования зарубежных поставщиков в программах Фонда капремонта недопустимо, отмечает директор по продажам АО «Щербинский лифтостроительный завод» Ян Михайлов. В январе—октябре 2024 года объем таких закупок снизился на 18% год к году, до 13,5 тыс. единиц оборудования суммарной стоимостью 58,9 млрд руб., подсчитали в РЛО. Сокращение объемов связано с недостаточностью бюджетов у властей регионов (см. “Ъ” от 27 июля).

В то же время коммерческие застройщики часто предпочитают закупать лифты у иностранных производителей из-за применяемых в таком оборудовании инноваций, конструктивных решений и дизайна, отмечают в МЭЛ.

В России пока серийно не производится высокоскоростное подъемное оборудование для высоток, которое ранее поставлялось из западных стран, напоминают в Meteor Lift. Возможности российских производителей не могут в полной мере удовлетворить техническим запросам девелоперов высокобюджетных объектов, указывает директор департамента тендеров и закупок ГК «Гранель» Сергей Полев. Сейчас потребность в лифтах для высоток и высокобюджетных проектов закрывается за счет поставок из Китая, отмечает гендиректор РЛО Петр Харламов.

В МЭЛ считают, что при текущей конъюнктуре рынка доля зарубежных производителей на российском рынке не будет значительно меняться: на это можно рассчитывать только в долгосрочной перспективе. «Несколько сотен поставленных по параллельному импорту европейских лифтов в год продолжат поступать в РФ, но текущие объемы строительства в сегменте массового жилья подтолкнут спрос на продукцию российских производителей»,— уверен Ян Михайлов.

Дарья Андрианова