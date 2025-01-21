На поддержку АПК в Нижегородской области направят 6,75 млрд рублей в 2025 году

Расходы на поддержку агропромышленного комплекса в Нижегородской области в 2025 году составят 6,75 млрд руб. в 2025 году. Об этом на заседании комитета по АПК регионального заксобрания сообщил заместитель министра сельского хозяйства области Алексей Фирстов.

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Он уточнил, что из федерального бюджета выделят 2,4 млрд руб., из областного — 4,3 млрд. руб. Из них 1,8 млрд руб. (27%) потратят на поддержку животноводства, 1,7 млрд руб. (26%) — на поддержку растениеводства, 1,6 млрд руб. (23%) — на комплексное развитие сельских территорий, 1 млрд руб. (15%) — на льготное кредитование, 300 млн руб. (4%) — на поддержку малых форм хозяйствования, 200 млн руб. (2%) — на поддержку перерабатывающих организаций. Еще 200 млн руб. заложено на поддержку кадрового потенциала, проведение мероприятий и прочие расходы.

Как отметил председатель комитета Игорь Тюрин, средства, которые выделены на поддержку АПК в 2025 году, сопоставимы с показателями предыдущего года. «Денег, конечно, нам всегда не хватает, но мы живем в реалиях сегодняшнего дня. Будем надеяться, если будут дополнительные источники дохода в бюджет, то средства будут также направлены на развитие сельского хозяйства», - прокомментировал господин Тюрин.

Ксения Кучерявых