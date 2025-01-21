Липецкие «Овощи Черноземья» не смогли отменить взыскание ущерба за вред почвам

Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд оставил без удовлетворения апелляционную жалобу липецкого ООО «Овощи Черноземья» (структура агрохолдинга «Эко-культура») на решение арбитражного суда Липецкой области о взыскании с компании 1,4 млн руб. В эту сумму был оценен ущерб за вред почвам. Об этом сообщили в Центрально-Черноземно управлении Росприроднадзора (ЦЧР).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным ведомства, в сентябре 2022 года инспекторы провели выездное обследование земельного участка в Усманском районе, где компания осуществляет сельхозработы. В ходе осмотра территории и лабораторных исследований они выявили загрязнение почвы на площади 450 кв.м. «Овощам Черноземья» направили претензию с предложением в добровольном порядке возместить причиненный ущерб. Компания не выполнила требование, поэтому надзорное ведомство обратилось в суд.

В начале декабря 2024 года ЦЧР зафиксировал еще одно нарушение природоохранного законодательства, допущенное «Овощами Черноземья». В рамках внеплановой проверки специалисты отобрали пробы почвы. Лабораторные испытания показали, что 268,5 кв. м загрязнены нитритным азотом.

Анастасия Колпачева