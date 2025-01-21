Глава Генштаба ЦАХАЛа Халеви подаст в отставку из-за провала армии 7 октября

Начальник Генштаба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Герци Халеви объявил о планах покинуть пост. Он объяснил, что признает ответственность за неудачу израильской армии 7 октября 2023 года, когда боевики палестинского «Хамаса» напали на южные территории Израиля. До своего ухода господин Халеви планирует завершить расследования обстоятельств нападения.

«В знак признания моей ответственности за провал ЦАХАЛа 7 октября и в то время, когда ЦАХАЛ добился исключительных успехов и восстановил мощь Израиля, я прошу завершить мои полномочия 6 марта 2025 года. Это решение было принято давно. Теперь, когда ЦАХАЛ добился значительных успехов и в процессе находится еще одно соглашение о возврате заложников, время пришло»,— говорится в его заявлении.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху созвонился с Герци Халеви и договорился встретиться с ним в ближайшие дни. «Премьер-министр поблагодарил начальника Генштаба за его многолетнюю службу и руководство Армией обороны Израиля во время войны за возрождение на семи фронтах, которая принесла большие достижения Государству Израиль»,— сообщила канцелярия главы правительства.

В оставшееся время Герци Халеви пообещал «укреплять готовность ЦАХАЛа к предстоящим вызовам», обеспечив плавный переход командования к своему преемнику. Кто займет его место, неизвестно. Вслед за ним об отставке сообщил глава Южного военного округа ЦАХАЛа Ярон Финкельман.

Герци Халеви возглавляет Генштаб ЦАХАЛа с января 2023 года. О его возможной отставке израильские СМИ писали в ноябре 2024 года, когда Йоав Галант покинул пост министра обороны Израиля из-за принципиальных разногласий с Биньямином Нетаньяху.

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Лусине Баласян