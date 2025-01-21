Росгвардейцев обошли «Мхом»

В Подмосковье Следственный комитет России (СКР) начал доследственную проверку по факту хищения средств при поставках Росгвардии зимних полевых костюмов «Мох». Основанием стали результаты проверки, проведенной прокуратурой. Надзорное ведомство считает, что фирмы-поставщики причинили заказчику ущерб почти на 50 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

В подмосковном Щелково местный отдел СКР начал доследственную проверку по факту злоупотребления полномочиями при исполнении гособоронзаказа (ст. 201.1 УК РФ). Основанием стали результаты проверки, проведенной прокуратурой. В материалах пока фигурируют «неустановленные лица» из ООО «Арт Текстиль» и ООО «Новый дизайн». По данным сервиса Spark, руководителем и бенефициаром первой компании является Вадим Кравцов, второй — Тхань Ле Ван.

По материалам прокурорской проверки, ООО «Новый дизайн», зарегистрированное в подмосковном Щелково, участвовало в исполнении гособоронзаказа, подписав контракт с петербургским АО «БТК Групп» и ООО «Фабри» на пошив зимнего полевого костюма «Мох» для Росгвардии.

Проверка установила, что в ходе исполнения контрактов были допущены злоупотребления, которые повлекли за собой ущерб на сумму 49,9 млн руб.

Кроме этого, выяснилось, что по месту расположения производственных мощностей ООО «Новый дизайн» в подмосковном Лосино-Петровске также зарегистрированы сразу несколько фирм — ООО «Провпошив», ООО «Вьетстиль», ООО «Арт мода», ООО «Силуэт» и другие, руководителем и бенефициаром которых являются Тхань Ле Ван, Елена Ле Ван и Вадим Кравцов. Таким образом, руководители этих компаний, считают в прокуратуре, образуют «группу лиц».

Что касается исполнения договоров, то прокуратура установила: указанным компаниям было перечислено 49,3 млн руб., из которых 21,5 млн обналичили. При этом, считают в надзорном ведомстве, раздельный учет финансово-хозяйственной деятельности, обязательный при исполнении договоров по государственным оборонным заказам, в этих организациях не велся намеренно, а полученными бюджетными средствами не установленные пока должностные лица из этих компаний распорядились по собственному усмотрению. Злоупотребления, делает вывод прокуратура, привели к срыву оборонного заказа, который ООО «Новый дизайн» выполняло с октября 2023 года. По первому договору ООО «Новый дизайн» должно было поставить в АО «БТК Групп» 1,5 тыс. комплектов обмундирования на сумму 5,6 млн руб., по второму — 17,4 тыс. комплектов на сумму 64,6 млн руб. Фактически в рамках первого договора было передано 35 комплектов на сумму 129 тыс. руб., в рамках второго — 2,7 тыс. комплектов на сумму 10,1 млн руб. Таким образом, обязательства по договорам подрядчики не исполнили: 16,2 тыс. комплектов на сумму 59,9 млн руб. поставлены не были.

После проведения проверки для опроса в следственные органы были вызваны учредители, руководители и сотрудники ООО «Арт Текстиль», ООО «Новый дизайн», ООО «Арт Мода», ООО «Швейсити», ООО «БТК Групп» и ООО «Фабри», из налогового органа запросили сведения о перечисленных организациях. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.

В компаниях от комментариев отказались.

Ефим Брянцев