Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

РКБ №1 в Удмуртии получила право на трансплантацию органов и тканей человека

Минздрав России включил Республиканскую клиническую больницу №1 в Удмуртии в список медорганизаций, имеющих право на забор и трансплантацию органов и тканей человека. Как сообщил министр здравоохранения Удмуртии Сергей Багин в Telegram, всего в стране 177 таких учреждений.

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Сейчас в регионе в очереди на пересадку почки находятся 40 человек. В 2025 году планируется провести шесть таких операций.

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...