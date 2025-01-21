РКБ №1 в Удмуртии получила право на трансплантацию органов и тканей человека

Минздрав России включил Республиканскую клиническую больницу №1 в Удмуртии в список медорганизаций, имеющих право на забор и трансплантацию органов и тканей человека. Как сообщил министр здравоохранения Удмуртии Сергей Багин в Telegram, всего в стране 177 таких учреждений.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Сейчас в регионе в очереди на пересадку почки находятся 40 человек. В 2025 году планируется провести шесть таких операций.