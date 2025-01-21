Участник спецоперации получил в Петербурге смертельное ранение осколком зеркала

Получивший помилование участник специальной военной операции скончался в Санкт-Петербурге от ранения осколком зеркала. После смертельного инцидента возбуждено уголовное дело, пишет 47news.

Вызов по происшествию поступил в экстренные службы накануне вечером, 20 января. Речь шла о потасовке и шуме в квартире на улице Карпинского. На месте правоохранители задержали 21-летнего жителя Липецкой области.

Предварительно известно, что погибший в арендованной квартире принял гостя в возрасте 32 лет. В какой-то момент застолье с алкоголем привело к конфликту. В руках оппонента оказался осколок зеркала, он ранил участника СВО в шею и голову. Последний скончался от полученных ран на месте.

Полиция уточнила изданию, что погибший был осужден в 2013 на 19 лет за убийство трех человек. Спустя десять лет он был помилован по указу президента РФ.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что уроженца Курганской области отправили в СИЗО после угроз бригаде скорой помощи в Петербурге.

Татьяна Титаева