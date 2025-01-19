Уроженца Курганской области отправили в СИЗО после угроз бригаде скорой помощи

Ранее неоднократно судимого уроженца Курганской области, угрожавшего ножом бригаде скорой помощи, отправили в СИЗО, сообщает ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти 19 января. На дебошира возбудили уголовное дело по ст. 213 УК РФ (Хулиганство).

Инцидент случился вечером 16 января у дома 60 по Школьной улице. В полицию обратился 37-летний водитель скорой, который рассказал, что пьяный злоумышленник не только угрожал холодным оружием, но и повредил левое зеркало заднего вида на автомобиле.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что прибывшие на место правоохранители задержали 43-летнего нападавшего и доставили его в отдел. Однако через некоторое время полицейские вынуждены были отправить его в больницу с алкогольной интоксикацией.

Известно, что дебошир не раз привлекался к уголовной ответственности за кражи, разбои, побои, угрозы убийством, наркотики и умышленную порчу имущества.

Андрей Маркелов