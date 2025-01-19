Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Уроженца Курганской области отправили в СИЗО после угроз бригаде скорой помощи

Ранее неоднократно судимого уроженца Курганской области, угрожавшего ножом бригаде скорой помощи, отправили в СИЗО, сообщает ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти 19 января. На дебошира возбудили уголовное дело по ст. 213 УК РФ (Хулиганство).

Инцидент случился вечером 16 января у дома 60 по Школьной улице. В полицию обратился 37-летний водитель скорой, который рассказал, что пьяный злоумышленник не только угрожал холодным оружием, но и повредил левое зеркало заднего вида на автомобиле.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что прибывшие на место правоохранители задержали 43-летнего нападавшего и доставили его в отдел. Однако через некоторое время полицейские вынуждены были отправить его в больницу с алкогольной интоксикацией.

Известно, что дебошир не раз привлекался к уголовной ответственности за кражи, разбои, побои, угрозы убийством, наркотики и умышленную порчу имущества.

Андрей Маркелов

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...