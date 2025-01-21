В краевой бюджет поступило 26,7 млн рублей штрафов за нарушения условий госконтрактов на автобусные перевозки

С 2020 года по декабрь 2024-го в бюджет Пермского края поступило 26,7 млн руб. штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение условий госконтрактов на автобусные пассажирские перевозки по межмуниципальным маршрутам по регулируемым тарифам. Об этом сообщил заместитель регионального министра транспорта Александр Полыгалов на заседании комитета краевого парламента по развитию инфраструктуры. Он добавил, что сейчас ведутся претензионные работы еще на 61,7 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Всего за четыре года, по словам замминистра, было выставлено 1633 требования на сумму 272,9 млн руб. В судебном порядке были рассмотрены 65 дел на сумму штрафных санкций 124,1 млн руб. Однако по итогам рассмотрения в судах сумма взыскания была уменьшена до 8,4 млн руб. «Основная причина, по которой судьи сокращают (объем требований.— «Ъ-Прикамье») — несоразмерность нарушений сумме требований»,— отметил Александр Полыгалов.