Катю Коток ждут в центре «Три сестры» в марте

17 января на rusfond.ru и в “Ъ” мы рассказали историю 16-летней Кати Коток из Белгородской области («Танцующая во сне», Светлана Иванова). Девочка перенесла тяжелые травмы черепа и позвоночника, теперь она нуждается в интенсивном восстановительном лечении. Несколько курсов реабилитации улучшили состояние Кати, она стала более самостоятельной, уже передвигается в коляске без помощи взрослых. Чтобы поставить девочку на ноги, реабилитацию нужно продолжать, но ее оплата Катиной маме не по силам. Рады сообщить: вся необходимая сумма (1 189 650 руб.) собрана. Ирина, мама Кати, благодарит всех за помощь. Примите и нашу признательность, дорогие друзья.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Катя Коток

Фото: Надежда Храмова, Коммерсантъ Катя Коток

Фото: Надежда Храмова, Коммерсантъ

Всего с 17 января 8476 читателей rusfond.ru, “Ъ”, телезрителей ГТРК «Оренбург», «Брянск», «Ставрополье», «Тула», а также 131 регионального СМИ — партнера Русфонда исчерпывающе помогли 22 детям на 40 777 580 руб.