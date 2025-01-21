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Фабрику по обогащению угля «Гуковская» признали банкротом

Арбитражный суд Ростовской области признал банкротом АО «Центральная обогатительная фабрика "Гуковская"». По данным Федерального реестра сведений о банкротстве, обязательства ЦОФ перед кредиторами составляют почти 7 млн руб.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В частности, фабрика по обогащентю угля должна 2,5 млн руб. Департаменту имущественных отношений города Гуково. Конкурсным управляющим назначен Александр Демин.

Свою работу «Гуковская» фабрика начала еще в 1992 году. ЦОФ терпела многомиллионные убытки в течение последних шести лет работы. А в 2023 году компания избежала банкротства, заключив мировое соглашение с ООО «ЖД-РЕЗЕРВ», АО «Донэнерго», ПАО ГК «ТНС Энерго» и налоговой службой.

Дмитрий Ковалевский

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