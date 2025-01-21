«Ростелеком» подтвердил утечку данных

«Ростелеком» (MOEX: RTKM) отреагировал на распространяемую в интернете информацию об утечке данных пользователей. В компании заявили, что зафиксировали «инцидент информационной безопасности» у одного из подрядчиков. По версии «Ростелекома», именно из инфраструктуры подрядчика могла произойти утечка. Сколько человек она затронула, не уточняется.

«Ростелеком» заверил, что принял меры по устранению обнаруженных угроз. Сейчас он изучает содержимое базы данных, чтобы определить, какая часть информации скомпрометирована и относится ли она к компании.

«Предварительно можно сказать, что утечки особо чувствительных персональных данных не было. Но мы рекомендуем пользователям ресурсов сбросить пароли и включить двухфакторную идентификацию»,— сказано в пресс-релизе «Ростелекома» (есть у «Ъ»).

Telegram-канал «Утечки информации» утверждает, что к утечке причастна группа хакеров «Silent Crow». Они якобы взломали базы сайтов company.rt.ru и zakupki.rostelecom.ru. В полученных ими базах, которые датируются 2024 годом, содержится 154 тыс. адресов электронной почты и 101 тыс. номеров телефонов.

«Ростелеком» уточнил «Ъ», что упомянутые интернет-ресурсы не предназначены для обслуживания клиентов-физических лиц. «На этих ресурсах не хранятся и не обрабатывается персональные данные частных клиентов»,— пояснили в компании.

В ноябре 2024 года президент «Ростелекома» Михаил Осеевский говорил, что персональные данные всех россиян уже утекли в интернет. Он считает, что сложившаяся ситуация открывает путь «для различного рода способов» проникновения в жизнь граждан. Согласно годовому отчету «Инфосистемы Джет», данные более половины российских компаний уже оказались в даркнете.

Подробности — в материале «Ъ FM» «Данные пустились наутек».