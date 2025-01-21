Грандиозный финансовый узбек

В Английской премьер-лиге (АПЛ) состоялась одна из самых любопытных футбольных сделок. «Манчестер Сити», который в нынешнем сезоне рискует потерять статус флагмана АПЛ из-за неожиданных игровых проблем, приобрел у «Ланса» за сумму не менее €40 млн молодого узбекского защитника Абдукодира Хусанова, пережившего, кажется, беспрецедентный рост стоимости. Полтора года назад французский клуб купил его у белорусского «Энергетика-БГУ» всего за €100 тыс.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Французский «Ланс» купил Абдукодира Хусанова (в центре) у белорусского «Энергетика-БГУ» за €100 тыс., а получит за него от английского «Манчестер Сити» не менее €40 млн

Фото: Eurasia Sport Images / Getty Images Французский «Ланс» купил Абдукодира Хусанова (в центре) у белорусского «Энергетика-БГУ» за €100 тыс., а получит за него от английского «Манчестер Сити» не менее €40 млн

Фото: Eurasia Sport Images / Getty Images

Трансфер, совершенный «Манчестер Сити», в любом случае оказался бы довольно заметным. Клуб, который выиграл четыре предыдущих чемпионата Англии, но в нынешнем сезоне, столкнувшись с неожиданным кризисом, занимает в первенстве лишь пятое место и имеет уже призрачные шансы побороться за золото, решил усилиться 20-летним футболистом из страны, чьи представители в Английской премьер-лиге еще не выступали. При этом сумма, инвестированная манчестерцами в Абдукодира Хусанова, сама по себе примечательна.

По данным британских медиаресурсов, таких как BBC и The Guardian, ее базовая величина составляет от £33,6 млн до £33,8 млн, то есть примерно €40 млн, а реальная, с учетом бонусов, может оказаться выше.

Так что речь идет об очень крупной даже по меркам грандов «большой пятерки» сделке.

Но одна деталь делает ее фактически уникальной. Дело в стремительности повышения статуса и стоимости Абдукодира Хусанова. Еще недавно они были невелики. О его востребованности идеально рассказывает такой факт: в 2022 году Хусанов, хотя в Узбекистане его уже считали большим талантом, перешел в скромный чемпионат Белоруссии, в клуб «Энергетик-БГУ». При этом, если верить белорусским источникам, получал он в нем около $100 в месяц.

Уверенная игра в тот период повысила котировки центрального защитника. Его включили в рейтинги самых многообещающих игроков мира в возрасте до 20 лет и Международный центр спортивных исследований, и CIES Football Observatory, аналитическая компания, являющаяся партнером Международной федерации футбола (FIFA), считавшие, что во многом благодаря выделяющемуся скоростью Хусанову колоссальных по своим меркам успехов добились и молодежная (до 20 лет) сборная Узбекистана, выигравшая весной 2023 года чемпионат Азии, а затем пробившаяся в play-off чемпионата мира, а также «Энергетик»: он в конце 2022 года завоевал серебро национального первенства (турнир проводится по системе «весна—осень»).

Спустя несколько месяцев клуб влип в грандиозный скандал. После расследования, связанного с договорными матчами, «Энергетик» лишили серебра и очков, и он отправился во второй по рангу дивизион, откуда уже успел вылететь в третий.

Правда, без Абдукодира Хусанова, который уехал в заинтересовавшийся им французский «Ланс». Британские издания настаивают, что тот заплатил за игрока, еще все-таки не рассматривавшегося в качестве бесспорной будущей звезды, всего €100 тыс.

Во Франции Хусанов и совершил невероятный прыжок. Если в предыдущем сезоне он еще редко попадал в основу одного из ведущих клубов французского чемпионата, хотя, например, дебютировал в Лиге чемпионов, то в текущем превратился в его основного центрального защитника с никуда не девшейся скоростью и хорошей «профильной» статистикой — эффективного в единоборствах и аккуратного в передачах на своей половине, заинтересовав «Манчестер Сити» и обеспечив себе, как выяснилось, что-то вроде рекорда.

У Transfermarkt есть рейтинг самых выгодных для клубов, в которых дозревал элитный игрок, сделок. В нем трансферы ранжируются по разнице в цене двух «соседних» переходов.

Абдукодир Хусанов находится на 75-й позиции. Но если бы существовала классификация крупных трансферов, в которой рост цены выражался бы в процентах, он с отрывом был бы в ней на верхушке.

На самом деле даже хотя бы стократное увеличение — уже огромная редкость. В том же рейтинге Transfermarkt таких случаев всего три. В сделках фигурируют два алжирца — Ислам Слимани и Рияд Марез, а также замбиец Патсон Дака. Слимани и Даку за €30,7 млн и €30 млн приобретал в 2016 и 2021 годах — у португальского «Спортинга» и австрийского «Зальцбурга» — английский «Лестер». Клубам-продавцам футболисты обошлись в €300 тыс. и €250 тыс. Марез, в которого французский «Гавр» вложил €500 тыс., перешел в «Манчестер Сити» в 2018 году за €67,8 млн.

Но в кейсе Абдукодира Хусанова речь о росте в 400 раз. И еще один важный нюанс. Между двумя сделками по Слимани, Даке и Марезу все же прошло по несколько — от трех до пяти — лет. Стоимость же Хусанова пережила взрывной скачок за полтора года, отделяющих его переезд из Белоруссии во Францию от нынешнего зимнего трансферного окна.

Алексей Доспехов