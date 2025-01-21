Грандиозный финансовый узбек
Трансфер Абдукодира Хусанова в «Манчестер Сити» стал рекордным с точки зрения стремительности роста стоимости футболиста
В Английской премьер-лиге (АПЛ) состоялась одна из самых любопытных футбольных сделок. «Манчестер Сити», который в нынешнем сезоне рискует потерять статус флагмана АПЛ из-за неожиданных игровых проблем, приобрел у «Ланса» за сумму не менее €40 млн молодого узбекского защитника Абдукодира Хусанова, пережившего, кажется, беспрецедентный рост стоимости. Полтора года назад французский клуб купил его у белорусского «Энергетика-БГУ» всего за €100 тыс.
Французский «Ланс» купил Абдукодира Хусанова (в центре) у белорусского «Энергетика-БГУ» за €100 тыс., а получит за него от английского «Манчестер Сити» не менее €40 млн
Фото: Eurasia Sport Images / Getty Images
Трансфер, совершенный «Манчестер Сити», в любом случае оказался бы довольно заметным. Клуб, который выиграл четыре предыдущих чемпионата Англии, но в нынешнем сезоне, столкнувшись с неожиданным кризисом, занимает в первенстве лишь пятое место и имеет уже призрачные шансы побороться за золото, решил усилиться 20-летним футболистом из страны, чьи представители в Английской премьер-лиге еще не выступали. При этом сумма, инвестированная манчестерцами в Абдукодира Хусанова, сама по себе примечательна.
По данным британских медиаресурсов, таких как BBC и The Guardian, ее базовая величина составляет от £33,6 млн до £33,8 млн, то есть примерно €40 млн, а реальная, с учетом бонусов, может оказаться выше.
Так что речь идет об очень крупной даже по меркам грандов «большой пятерки» сделке.
Но одна деталь делает ее фактически уникальной. Дело в стремительности повышения статуса и стоимости Абдукодира Хусанова. Еще недавно они были невелики. О его востребованности идеально рассказывает такой факт: в 2022 году Хусанов, хотя в Узбекистане его уже считали большим талантом, перешел в скромный чемпионат Белоруссии, в клуб «Энергетик-БГУ». При этом, если верить белорусским источникам, получал он в нем около $100 в месяц.
Уверенная игра в тот период повысила котировки центрального защитника. Его включили в рейтинги самых многообещающих игроков мира в возрасте до 20 лет и Международный центр спортивных исследований, и CIES Football Observatory, аналитическая компания, являющаяся партнером Международной федерации футбола (FIFA), считавшие, что во многом благодаря выделяющемуся скоростью Хусанову колоссальных по своим меркам успехов добились и молодежная (до 20 лет) сборная Узбекистана, выигравшая весной 2023 года чемпионат Азии, а затем пробившаяся в play-off чемпионата мира, а также «Энергетик»: он в конце 2022 года завоевал серебро национального первенства (турнир проводится по системе «весна—осень»).
Спустя несколько месяцев клуб влип в грандиозный скандал. После расследования, связанного с договорными матчами, «Энергетик» лишили серебра и очков, и он отправился во второй по рангу дивизион, откуда уже успел вылететь в третий.
Правда, без Абдукодира Хусанова, который уехал в заинтересовавшийся им французский «Ланс». Британские издания настаивают, что тот заплатил за игрока, еще все-таки не рассматривавшегося в качестве бесспорной будущей звезды, всего €100 тыс.
Во Франции Хусанов и совершил невероятный прыжок. Если в предыдущем сезоне он еще редко попадал в основу одного из ведущих клубов французского чемпионата, хотя, например, дебютировал в Лиге чемпионов, то в текущем превратился в его основного центрального защитника с никуда не девшейся скоростью и хорошей «профильной» статистикой — эффективного в единоборствах и аккуратного в передачах на своей половине, заинтересовав «Манчестер Сити» и обеспечив себе, как выяснилось, что-то вроде рекорда.
У Transfermarkt есть рейтинг самых выгодных для клубов, в которых дозревал элитный игрок, сделок. В нем трансферы ранжируются по разнице в цене двух «соседних» переходов.
Абдукодир Хусанов находится на 75-й позиции. Но если бы существовала классификация крупных трансферов, в которой рост цены выражался бы в процентах, он с отрывом был бы в ней на верхушке.
На самом деле даже хотя бы стократное увеличение — уже огромная редкость. В том же рейтинге Transfermarkt таких случаев всего три. В сделках фигурируют два алжирца — Ислам Слимани и Рияд Марез, а также замбиец Патсон Дака. Слимани и Даку за €30,7 млн и €30 млн приобретал в 2016 и 2021 годах — у португальского «Спортинга» и австрийского «Зальцбурга» — английский «Лестер». Клубам-продавцам футболисты обошлись в €300 тыс. и €250 тыс. Марез, в которого французский «Гавр» вложил €500 тыс., перешел в «Манчестер Сити» в 2018 году за €67,8 млн.
Но в кейсе Абдукодира Хусанова речь о росте в 400 раз. И еще один важный нюанс. Между двумя сделками по Слимани, Даке и Марезу все же прошло по несколько — от трех до пяти — лет. Стоимость же Хусанова пережила взрывной скачок за полтора года, отделяющих его переезд из Белоруссии во Францию от нынешнего зимнего трансферного окна.
«Манчестер Сити» занялся защитой
Во вторник, на следующий день после подписания контракта с Абукодиром Хусановым, «Манчестер Сити» на своем сайте сообщил о приобретении еще одного защитника — Витора Рейса из бразильского «Палмейраса». Соглашение с 19-летним бразильцем рассчитано до лета 2029 года. По информации британских СМИ, сумма трансфера Рейса составила €35 млн.
Витор Рейс является воспитанником «Палмейраса» и провел за клуб 22 матча, забив два мяча. «РИА Новости»
«Фламенго» отклонил предложение ЦСКА
Бразильский «Фламенго» отказался продавать московскому ЦСКА полузащитника Лоррана за €8 млн, сообщает Ge Globo. По информации источника, первоначально армейцы предложили клубу €4 млн, а также €1 млн бонусами. «Фламенго», который не против продажи 18-летнего игрока, отклонил это предложение, а также предложение в размере €8 млн. Клуб требует за бразильца €10 млн.
Лорран является воспитанником «Фламенго», за клуб он провел 34 матча, забил два мяча и отдал три голевые передачи. «РИА Новости»