«Рынок не всегда будет процветать»

Обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Буткевич продолжает рассуждать об итогах 2024 года для международного арт-рынка.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Art Basel Paris 2024 в Гран-Пале

Фото: Alain Jocard / AFP Art Basel Paris 2024 в Гран-Пале

Фото: Alain Jocard / AFP

Продолжаем подводить итоги 2024-го для международного арт-рынка. Аукционные дома были не единственным сектором рынка, который претерпел изменения. Художественные ярмарки продолжают расти как по размеру, так и по частоте, но в этом году этот рост имел интересный результат: ярмарки Art Basel и Frieze, похоже, стали менее глобальными и более региональными. Frieze Los Angeles и Art Basel Miami Beach были горячими точками для американских и южноамериканских художников и коллекционеров, в то время как Frieze London и Art Basel Paris были в центре внимания европейского и африканского искусства. Art Basel Hong Kong, Art SG в Сингапуре и Tokyo Gendai привлекали художников и коллекционеров из региона.

Самой глобальной ярмаркой года, как ни удивительно, стала Art Basel Paris, которая прошла в третий раз. Среди возможных причин: Париж в октябре (а это прекрасно), грандиозное открытие недавно отремонтированного Grand Palais, снижение значимости Frieze London. В то время как арт-дилеры всегда склонны характеризовать ярмарку словосочетаниями «высокие продажи» и «оживленные толпы», дела на Art Basel Paris действительно шли в гору по всем показателям.

Хотя итоги ноябрьских аукционов были далеки от результатов несколько лет назад, наблюдатели рынка указывают на глубину торгов в этом сезоне, которая предполагает, что восстановление рынка не за горами. С превосходными результатами Art Basel Miami Beach, продолжающимся ростом благосостояния сверхбогатых и дальнейшим снижением процентных ставок Федрезервом США нетрудно предположить, что рынок искусства переживет восстановление в 2025 году. Возможно, тогда 2024 год можно будет охарактеризовать как возвращение к реальности и ее принятие. Рынок не всегда будет процветать, но движение будет. Сцена, в которой спекулянты всегда стремились поднять цены, а бесценные коллекции выставлялись на аукцион каждый сезон, теперь представляет собой коллекционеров, просеивающих вечерние и дневные продажи в поисках недооцененных драгоценностей, с которыми, как они считают, они смогут прожить некоторое время.

Дмитрий Буткевич