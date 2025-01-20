Обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Буткевич вспоминает, каким был ушедший год для аукционных домов Sotheby's и Christie's.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Alastair Grant / AP Фото: Alastair Grant / AP

Расскажу сегодня о некоторых итогах года для международного арт-рынка. В начале года казалось, что небо рухнуло на Sotheby's. Хотя аукционный дом вышел чистым из своей юридической битвы с российским олигархом Дмитрием Рыболовлевым в феврале, разбирательство пролило свет на большую часть его теневого процесса частных продаж. Тем не менее это, возможно, был кульминационный момент для компании. Всего несколько дней спустя Sotheby's представил структуру сборов, которая призвана была привнести большую прозрачность на рынок. Это был смелый шаг, который благоприятствовал покупателям, а не продавцам. Однако удача не всегда благоволит смелым: Sotheby's все же изменил курс. Подтекст интервью генерального директора Чарльза Стюарта международному изданию The Art Newspaper таков: никому не понравились эти изменения, особенно продавцам, которые не были склонны смягчать «проблемы с поставками» на рынке.

Эти проблемы с поставками привели к разочаровывающему году для двух крупнейших аукционных домов. Хотя Sotheby's еще не опубликовал свои доходы за 2024 год, известно, что они составили около $6 млрд, что примерно на 2% меньше, чем в 2023 году. Christie's показал себя лишь немного лучше, объявив ранее в этом месяце, что его общие доходы за 2024 год составили $5,7 млрд, что на 8% меньше, чем в прошлом.

Тем не менее год был далек от фиаско для мировых гигантов. Christie's продал главный лот года — «Империю света» Рене Магритта (1954) — на вечерних торгах XX века в ноябре, выручив $121,1 млн, это была единственная работа в этом году, которая преодолела высокую отметку в $100 млн. А Sotheby's еще и отметился тем, что заключил сделку с фондом суверенного благосостояния ADQ Абу-Даби на инвестиции почти в $1 млрд (которые тут же были использованы для погашения долга), купил легендарное здание Breuer Building и уволил не менее 150 сотрудников.

Дмитрий Буткевич