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РПЦ требует признать право собственности на храм Архистратига Михаила в Туапсе

Арбитражный суд Краснодарского края назначил судебную строительно-техническую экспертизу по делу о признании права собственности на храм-часовню Архистратига Михаила за Приходом храма святителя Алексия митрополита Московского в Туапсе. Решение суда опубликовано в картотеке арбитражных дел.

Фото: loon.site

Фото: loon.site

Согласно материалам дела, спорное нежилое здание площадью 179, 3 кв. м расположено в Туапсе на улице Фрунзе, д. 30Б. Местная религиозная организация подала иск к администрации Туапсе.

Суд поручил провести судебную экспертизу Адыгейскому филиалу ФБУ Краснодарская ЛСЭ Минюста России (г. Майкоп, ул. Хакурате, д. 199). Ее должны завершить до 1 сентября 2025 года. Истец должен заплатить за проведение экспертизы 152 тыс. руб. Производство по делу приостановлено.

Строительство храма Архистратига Михаила началось в 2008 году со строительства часовни. Сейчас в ней находится иконная лавка. Через два года рядом с часовней начали строить сам храм. Чин на основание храма 2 октября 2010 года совершил митрополит Екатеринодарский и Кубанский Исидор (Кириченко).

В 2014 году завершили внешнюю отделку храма, освятили и установили купол и звонницу. В 2018 году приход Архистратига Михаила получил государственную регистрацию в министерстве юстиции. С сентября 2019 года при храме заработала детская воскресная школа. В октябре того же года прошло освящение храма Архистратига Божия Михаила.

Татьяна Ручкина

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