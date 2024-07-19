Дело о нападении на депутата Матвеева переквалифицируют на покушение на убийство

Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил региональному следствию переквалифицировать действия подозреваемых в нападении на депутата Госдумы РФ Михаила Матвеева. Вместо хулиганства (ч. 2 ст. 213 УК РФ) им будет инкриминировано покушение на убийство.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Михаил Матвеев

Фото: @matveevkomment Михаил Матвеев

Фото: @matveevkomment

Также по поручению главы Следственного комитета России исполняющий обязанности руководителя СУ СКР по Самарской области Алексей Колбасин отчитается в центральном аппарате об итогах расследования. Об этом сообщает информационный центр ведомства.

На Михаила Матвеева напали в четверг вечером, 18 июля. По словам депутата, это произошло, когда он пытался помешать нападению группы мигрантов на местных жителей.

Парламентарий был госпитализирован с травмами. Михаил Матвеев говорит, что его ударили бутылкой по голове, а среди нападавших был сторонник признанного экстремистским и запрещенного в России движения АУЕ.

Силовики задержали трех подозреваемых. В ближайшее время им изберут меру пресечения. Следствие будет ходатайствовать об аресте предполагаемых преступников.

Георгий Портнов, Самара