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Комплекс ЭП-600 в Татарстане получил первые тонны пропилена

Олефиновый комплекс ЭП-600 получил первые тонны пропилена, готовую продукцию отправили на производство пролипропилена. Об этом сообщает Rupec.

Комплекс ЭП-600 в Татарстане получил первые тонны пропилена

Комплекс ЭП-600 в Татарстане получил первые тонны пропилена

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

Комплекс ЭП-600 в Татарстане получил первые тонны пропилена

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

Первые тонны продукции отправлены на производство полипропилена, размещенное также на территории НКНХ.

СИБУР завершил строительство ЭП-600 в декабре 2024 года. Инвестиции в проект составили около 200 млрд руб. В качестве сырья на предприятии применяется прямогонный бензин, который производится нефтеперерабатывающими предприятиями Татарстана, его ежегодное потребление превысит 1,8 миллиона тонн.

Влас Северин

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