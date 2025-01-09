Олефиновый комплекс ЭП-600 получил первые тонны пропилена, готовую продукцию отправили на производство пролипропилена. Об этом сообщает Rupec.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Комплекс ЭП-600 в Татарстане получил первые тонны пропилена

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ Комплекс ЭП-600 в Татарстане получил первые тонны пропилена

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

Первые тонны продукции отправлены на производство полипропилена, размещенное также на территории НКНХ.

СИБУР завершил строительство ЭП-600 в декабре 2024 года. Инвестиции в проект составили около 200 млрд руб. В качестве сырья на предприятии применяется прямогонный бензин, который производится нефтеперерабатывающими предприятиями Татарстана, его ежегодное потребление превысит 1,8 миллиона тонн.

Влас Северин