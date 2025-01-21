Получившую ожоги воспитанницу детсада в Ижевске выписали из больницы

Воспитанницу детского сада, получившую ожоги во время санитарных процедур, выписали из больницы. Ее состояние удовлетворительное, опасений не вызывает, сообщает пресс-служба минздрава Удмуртии со ссылкой на слова врачей. «Она будет находиться под наблюдением своего педиатра по месту жительства»,— добавили в ведомстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба минздрава Удмуртии Фото: Пресс-служба минздрава Удмуртии

Напомним, об инциденте стало известно 12 января. Девочка в возрасте 1,8 года получила ожоги в детском саду №181. По версии анонимного источника со ссылкой на родителей, воспитанницу оставили одну во время подмывания, после чего она получила ожоги.

В учреждении началась служебная проверка. Региональный СУ СК организовал процессуальную проверку на халатность (ст. 293 УК РФ), доклад о которой получит председатель СКР Александр Бастрыкин. На воспитателя возбудили уголовное дело.