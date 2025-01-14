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На воспитателя группы детсада в Ижевске завели уголовное дело за ожоги у ребенка

На воспитателя группы детского сада №181 в Ижевске, где получил ожоги ребенок, возбудили уголовное дело. Как сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии, она оставила несовершеннолетнюю 2023 г.р. одну в ванной комнате. Вернувшись, обвиняемая обнаружила ребенка сидящего в горячей воде. Процедуры выполнялись без использования ведра и ковша. Инцидент произошел 9 января.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Воспитатель не стала вызывать скорую помощь, о случившемся сообщила матери пострадавшей. Первую помощь ребенку оказали после того, как мать ребенка вызвала бригаду СМП.

Согласно медицинским документам, у ребенка зафиксировано более 20% ожогов тела. За причинение тяжкого вреда здоровью воспитателя группы обвинили в причинении тяжкого вреда здоровья по неосторожности (ст. 118 УК РФ, до четырех лет лишения свободы).

Напомним, пострадавшая находится в больнице. Ее состояние оценивается как стабильное, выздоровление займет около двух недель. В детском саду началась служебная проверка. Ситуация находится на контроле председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина.

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