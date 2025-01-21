В Адлерском районе Сочи выставлены на торги офисы за 89,3 млн рублей

В ЖК «Триумф», расположенном в Адлерском районе Сочи, выставлены на торги офисные помещения общей площадью 748,2 кв. метра. Согласно данным на сайте Российского аукционного дома (РАД), первоначальная цена лота составляет 89,3 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Офисные помещения занимают площади цокольного и первого этажей многоэтажного дома и имеют отдельный вход. В состав лота входят шесть машино-мест площадью от 15,8 до 18,2 кв. м в цокольном этаже общей площадью 99,3 кв. м, пять офисных помещений, комнаты для переговоров площадью 107,4 кв. м, а также тренажерные залы, раздевалки, душевые, санузел, тренерская, сообщается на сайте РАД.

Проведение торгов назначено на 28 февраля 2025 года.

Андрей Николаев