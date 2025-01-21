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В Адлерском районе Сочи выставлены на торги офисы за 89,3 млн рублей

В ЖК «Триумф», расположенном в Адлерском районе Сочи, выставлены на торги офисные помещения общей площадью 748,2 кв. метра. Согласно данным на сайте Российского аукционного дома (РАД), первоначальная цена лота составляет 89,3 млн руб.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Офисные помещения занимают площади цокольного и первого этажей многоэтажного дома и имеют отдельный вход. В состав лота входят шесть машино-мест площадью от 15,8 до 18,2 кв. м в цокольном этаже общей площадью 99,3 кв. м, пять офисных помещений, комнаты для переговоров площадью 107,4 кв. м, а также тренажерные залы, раздевалки, душевые, санузел, тренерская, сообщается на сайте РАД.

Проведение торгов назначено на 28 февраля 2025 года.

Андрей Николаев

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