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«Еленев хаус» пытается вернуть право на парк-отель «Актер» в Ялте

ООО «Еленев хаус» обжалует решение суда Арбитражного суда Республики Крым об исключении общества из состава акционеров АО «Дом творчества "Актер"», на балансе которого находится курортный комплекс «Парк-отель "Актер"» в центре Ялты. Соответствующая жалоба подана в 21 арбитражный апелляционный суд.

Фото: akteryalta.ru

Фото: akteryalta.ru

В конце прошлого года на основании решения суда единственным собственником парк-отеля стал Союз театральных деятелей (СТД).


По данным системы «СПАРК-Интерфакс», АО «Дом творчества "Актер"» зарегистрировано в 2004 году в Ялте. Учредителями общества являлись: Союз театральных деятелей (52,99%) и компания «Еленев хаус» (47,01%). Выручка компании по итогам 2023 года составила 110,9 млн руб., убыток — 11 млн руб. С ноября 2014 года по октябрь 2024 года генеральным директором АО являлся бывший собственник «Еленев хаус» Владимир Емельянов, в настоящий момент — Александр Новокшонов.

Компания «Еленев хаус» через ООО «Аспект М-94» принадлежит Екатерине Сургайло. Прежним ее владельцем был Владимир Емельянов.

В декабре 2023 года на пост председателя СТД был избран народный артист России и художественный руководитель Театра Олега Табакова Владимир Машков.

Парк-отель «Актер» находится всего в 800 метрах от центра города, близко к набережной и Массандровскому парку. Отель был построен на месте дачи Артемия Еленева в начале прошлого века. В советские времена парк-отель принимал театральных деятелей и их семьи. Сегодня его территория площадью 2,5 гектара включает три корпуса с номерами различной категории, включая люксы.

Наталья Решетняк

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