ВС Башкирии отказал сироте в предоставлении жилья

Верховный суд Башкирии отказал в удовлетворении иска жительницы Белебеевского района к администрациям района и Белебея с требованием предоставить ей в течение года благоустроенное жилье как оставшейся без попечения родителей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Колпаков, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Колпаков, Коммерсантъ

В октябре 2024 года Белебеевский городской суд удовлетворил иск частично.

Представитель администрации Белебеевского района в апелляционной инстанции заявила, что истец своевременно не обращалась с заявлением о включении ее в список детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и на учете не состоит.

По материалам дела, истец и ее братья остались без родителей в марте 1994 года. Местонахождение отца было неизвестно, мать находилась в больнице в тяжелом состоянии, а родственники не изъявили желание оформить опеку над детьми. Попасть в квартиру родителей истцу не удалось: там жила ее тетя со своими детьми. Она сказала племяннице, что ей принадлежит доля в квартире, а затем отвела в общежитие. Вскоре заявительница вышла замуж, но после развелась. Она попыталась вновь попасть в родительскую квартиру, но выяснилось, что тетя ее приватизировала и продала, следует из материалов дела.

В суде истец заявляла, что не знала, что ей было положено жилье от государства, как сироте.

Суд первой инстанции, удовлетворяя иск частично, исходил из того, что закон позволяет включать в список нуждающихся сирот, достигших 23-летнего возраста, которые вовремя не формили право по получение жилья. Суд также учел, что квартира в Белебее, доля в которой была закреплена за истцом, продана, а органы опеки и попечительства, которые должны были следить за своевременной подачей заявлений детьми-сиротами о включении в список нуждающихся в жилье, не сделали этого.

Верховный суд Башкирии посчитал, что выводы суда первой инстанции «сделаны с существенным нарушением норм материального права», и «не соответствуют обстоятельствам дела». Судебная коллегия пришла к выводу, что истец не привел уважительных причин, по которым вовремя не обратился за постановкой на учет для получения квартиры. Так, ее братья были поставлены на учет, отметил суд.

Также, по мнению ВС РБ, органы опеки не были обязаны разъяснять истцу об имеющихся у нее правах на жилье или подавать от ее имени заявление о включении ее в список нуждающихся.

Кроме того, истцу до апреля 2013 года принадлежала половина дома в Белебеевском районе (который был признан непригодным для жилья) площадью 41 кв. м, где она проживала с мужем и сыном, а значит, на каждого человека приходилось более 13 кв. м при норме 12 кв. м на человека.

Майя Иванова