В Башкирии загорелся автобус с девятью пассажирами

Туймазинский межрайонный следственный отдел управления СКР по Башкирии начал проверку из-за возгорания пассажирского автобуса, направлявшегося в Уфу из Махачкалы.

Проверка проводится по признакам оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ст. 238 УК РФ), говорится в пресс-релизе ведомства.

Частный автобус Neoplan загорелся на трассе М-5 в Туймазинском районе. По данным пресс-службы Главного управления МЧС по Башкирии, в салоне находились 12 человек, в числе которых три водителя и девять пассажиров. Они вовремя покинули автобус, никто не пострадал.

Прокуратура также начала проверку в связи с инцидентом. По предварительным данным, автобус, следовавший в Сургут, загорелся около 04:00 на 1291 км автодороги. Пассажиры, в числе которых два ребенка, размещены в гостинице города Октябрьского, сообщили в пресс-службе прокуратуры Башкирии.

Идэль Гумеров