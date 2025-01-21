В последнем слове экс-депутат не признал вины в хищении бюджетных средств

На минувшей неделе бывший депутат Законодательного собрания Пермского края Виктор Плюснин выступил с последним словом в Добрянском городском суде. Напомним, господин Плюснин, его сын Егор и бизнесмен Юрий Рогожников обвиняются в мошенничестве в особо крупном размере и легализации средств, добытых преступным путем.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Виктор Плюснин

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Виктор Плюснин

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

По версии следствия, деньги были похищены в ходе строительств дома для детей-сирот в Добрянке, которым занималась компания «Дитранс-Строй». Как считают силовики, фактически она контролировалась семьей депутата Плюснина. Затем обязанности по строительству объекта переходили последовательно еще к трем компаниям, которые контролировали подсудимые. Реконструкцию здания заканчивало ООО «Капитал Строй» Егора Плюснина. Дом был сдан в 2017 году, после чего жители стали массово жаловаться на нарушения при строительстве.

Как сообщает местное издание «Зори плюс», в последнем слове Виктор Плюснин заявил, что построенный дом не является аварийным. По его словам, на объекте есть недочеты, но большинство из них — это следствие неправильной эксплуатации здания. При этом в доме на сегодняшний день проживают жильцы, а квартиры в нем продаются по рыночной цене. По мнению господина Плюснина, это свидетельствует о том, что объект имеет потребительскую ценность; кроме того, ни администрация Добрянки, ни правительство региона не предъявляли претензий, наоборот — заказчик принял объект.

«Назовите хоть одну фамилию, кто бы сказал: “Я считаю, что меня обманули!” Ни одного нет. Это все домыслы. Я считаю, что мы тщательно разобрались, постарались рассказать все, как было. Надеюсь на справедливость, надеюсь, что суд вынесет правильное решение»,— цитирует издание слова подсудимого.

Оглашение приговора по делу планируется 14 февраля. Гособвинение предлагает приговорить Виктора Плюснина к десяти годам лишения свободы.