Угроза атаки беспилотников объявлена в Смоленской и Саратовской областях

В Смоленске работает система противовоздушной обороны, в Смоленской области продолжается атака беспилотников, сообщил глава региона Василий Анохин. Угроза атаки дронов также объявлена в Саратовской области, заявил губернатор Роман Бусаргин.

«В областном центре работает ПВО. Сохраняйте спокойствие и избегайте открытых пространств»,— написал губернатор Смоленской области в Telegram.

В предыдущий раз Смоленская область подверглась атаке беспилотников 18 января. Тогда было сбито пять дронов, пострадавших и разрушений не было. 14 января беспилотники атаковали два промышленных предприятия в Саратове и Энгельсе. О пострадавших не сообщалось.