Страховщикам упрощают путь в управляющие

Страховые компании (СК) готовят предложения по изменению законодательства с целью упростить получение лицензий управляющей компании (УК) для работы с полисами долевого страхования жизни. В настоящее время по закону «Об инвестиционных фондах» управляющий может размещать капитал лишь в высоколиквидные активы, однако в случае страховых компаний это не всегда возможно.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Как стало известно “Ъ”, в начале января в комитете Госдумы по финансовому рынку состоялось обсуждение предложения страховых компаний, направленного на упрощение получения лицензии управляющей компании при работе с полисами долевого страхования жизни (ДСЖ). Об этом рассказал источник “Ъ” на страховом рынке. Это подтвердил и глава комитета Госдумы Анатолий Аксаков. По его словам, «страховщики уже накопили большой опыт, работая на своем рынке, и представляют, как надо работать на финансовых рынках в целом». «Для них получение лицензии управляющей компании — это возможность зарабатывать и инвестировать деньги клиентов с наименьшими рисками и в то же время с приемлемой доходностью, в связи с чем я положительно отношусь к инициативе»,— говорит он.

Предложения страховщиков касаются расчетов собственного капитала, которые в настоящее время действуют для управляющих компаний по закону «Об инвестиционных фондах». «Действующий закон запрещает учитывать средства, вложенные в аффилированные компании, при расчете собственных средств для получения лицензии. При этом большая часть страховщиков жизни входит в финансовые группы и направляет деньги в материнскую компанию»,— поясняет гендиректор аналитического агентства «Бизнесдром» Павел Самиев. Как отмечает вице-президент ВСС Глеб Яковлев, в целом регулирование деятельности УК и СК отличается. «В связи с появлением возможности получения страховщиками жизни ограниченной лицензии УК уже был принят ряд нормативных актов, которые вносят ясность в части регулирования для СК, имеющих лицензию УК»,— отмечает он.

Вместе с тем получение лицензии очень важно для участников страхового рынка. Есть два варианта формирования продуктов ДСЖ: использование внешней УК для инвестирования средств клиентов либо создание страховщиком собственных ПИФов, для чего необходимо получение лицензии УК, отмечает господин Яковлев. Как показал опрос “Ъ”, страховщики планируют вначале работать по договору с УК, а в дальнейшем рассматривают приобретение соответствующей лицензии (см. “Ъ” от 9 января). В середине января лицензию уже получила «Сбербанк Страхования Жизни». По словам собеседников “Ъ” на рынке страхования, ряд страховых компаний также пытались получить лицензию, но получили отказ.

По оценкам экспертов, сотрудничество с УК может обойтись страховщикам в 5–15% от полученной страховой премии. Получение собственной лицензии позволит не «делиться» частью доходов от управления активами со сторонней управляющей компанией, полностью самостоятельно осуществлять работу с продуктом ДСЖ, отмечает управляющий директор по рейтингам страховых и инвестиционных компаний «Эксперт РА» Алексей Янин.

Представители индустрии коллективных инвестиций выразили недоумение снижением требований к страховщикам по капиталу при получении лицензии УК. «Очень странно, что страховые видят проблему, ведь требования к капиталу УК невысокие, требуется лишь до 80 млн руб. ликвидных активов, которые могут позволить себе все крупные СК»,— отмечает собеседник “Ъ” в крупной УК. Он не исключает, что изменение ориентировано на небольших страховщиков, для которых «размещение капитала в не самые доходные активы может негативно сказаться на рентабельности капитала всей компании». По словам другого собеседников “Ъ”, «высокие требования к ликвидности капитала не случайны, ведь в экстремальных ситуациях, как, например, требования клиентов погасить паи, могут потребоваться собственные средства». «Кроме того, не стоит забывать и о возникновении регуляторного арбитража с регулированием классических управляющих компаний»,— отмечает он.

Юлия Пославская, Виталий Гайдаев