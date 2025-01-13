Не на жизнь, а на ставку

На фоне роста доли краткосрочных договоров страхования жизни объем страхового рынка может значительно увеличиться и преодолеть рубеж в 4 трлн руб. По словам экспертов, страховщики повышают доходность по коротким продуктам, чтобы избежать ухода клиентов в банковские депозиты, доходность по которым растет вслед за ключевой ставкой. Если текущая ситуация сохранится, она приведет к обострению конкуренции с банками и переориентации страховщиков на небанковские каналы продаж.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

По итогам 2025 года объем страхового рынка может увеличиться на 37–40%, до 4,6 трлн руб., следует из обзора рейтингового агентства «Эксперт РА» (с ним ознакомился “Ъ”). Опережающими темпами будет расти сегмент страхования жизни, который увеличится на 65–67%, до 2,7 трлн руб., отмечают аналитики. Драйверами рынка станут накопительное страхование жизни (НСЖ) — рост в два раза, до 2,1 трлн руб., и долевое страхование жизни, объем которого может составить 250 млрд руб. Сборы по инвестиционному страхованию жизни (ИСЖ), которые в последние несколько лет стабильно росли, в 2025 году могут сократиться на 38–40%, до 320 млрд руб.

Такой сценарий будет реализован в случае сохранения или увеличения ключевой ставки ЦБ и, как следствие, высокой доходности по краткосрочным банковским депозитам и договорам страхования жизни.

Чтобы предупредить отток клиентов в депозиты, страховщики уже стали активно продавать короткие продукты НСЖ, отмечают в «Эксперт РА».

В частности, после очередного повышения ключевой ставки до 18% в июле 2024 года и повышения доходности по депозитам ряд страховых компаний повысили ставку гарантированной доходности по полисам НСЖ до 16–19% на короткий срок (см. “Ъ” от 14 августа 2024 года). Из данных ЦБ следует, что по итогам девяти месяцев 2024 года доля полисов НСЖ срочностью до 12 месяцев выросла до 37%, в три раза превысив показатель годовой давности. Особенность коротких договоров страхования жизни заключается в том, что пролонгация их в течение года несколько раз приводит к многократному росту страховых премий, следует из обзора. В сентябре ЦБ поднял ставку до 19%, в ноябре она составила 21%.

По словам старшего директора по рейтингам страховых и инвестиционных компаний «Эксперт РА» Ольги Басовой, исходя из текущей ситуации, рост всего страхового рынка на 37–40% представляется более вероятным. Эксперты подтверждают, что реализация такого позитивного сценария велика. «При сохранении или увеличении ключевой ставки продолжит наблюдаться инверсия кривой доходности, то есть доходность по коротким финансовым инструментам выше, чем по длинным. В таких условиях страховщики не могут обеспечить клиенту конкурентоспособную доходность за счет длинных финансовых инструментов»,— поясняет партнер Б1 Татьяна Самсонова. Рост доли краткосрочных договоров страхования жизни, безусловно, продолжится, а по «длинным договорам усилится конкуренция программой долгосрочных сбережений, что немного охладит спрос на продукты страхования жизни, в результате короткие договоры будут доминировать, считает гендиректор аналитического центра «Бизнесдром» Павел Самиев.

Кроме того, на ситуацию будет влиять наличие налоговых льгот. «Долгое время для договоров страхования жизни действовал льготный режим налогообложения, который освобождал от налога на доходы физических лиц выплаты по договору в пределах взносов по договору, увеличенных на ставку рефинансирования. Это повышало клиентскую доходность по договорам страхования и позволяло им конкурировать с альтернативными инвестиционными продуктами. С 2025 года льготный режим выплат по договорам страхования не действует»,— напоминает госпожа Самсонова.

Такая ситуация влечет обострение конкуренции между банками и страховщиками, считают эксперты.

В настоящее время банки в меньшей степени ориентированы на продажу НСЖ, поскольку это отвлекает ресурсы из банковских продуктов, кроме того, сегодня на рынке безрисковые депозиты и фонды с доходностью 28–30%, что снижает привлекательность полисов НСЖ для потребителей страхования жизни, поясняет независимый эксперт Андрей Бархота. По его словам, в этих условиях страховые компании будут стремиться организовать продажи ИСЖ через небанковские каналы. Страховщики начнут повышать комиссии для некредитного канала продаж, в первую очередь для страховых агентов, который обеспечит более быстрый рост продаж, отмечает господин Самиев.

Юлия Пославская