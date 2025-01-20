Адвокатов накрыло «Девятым валом»

Как стало известно “Ъ”, партнер решальщика и адвоката Дениса Шапиро — Денис Семешин, также имеющий статус защитника, едва не стал фигурантом уголовного дела. Сотрудники управления «М» УФСБ по Москве задержали адвоката, однако, установив его статус, были вынуждены отпустить. Теперь их действия стали предметом проверки сотрудников центральных аппаратов СКР и ФСБ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Решальщик Денис Шапиро

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Решальщик Денис Шапиро

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Денис Шапиро обвиняется ГСУ СКР по Москве в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). По версии следствия, за ранее прекращенное полицией уголовное дело о махинациях при поставке товаров он получил от экс-фигуранта, которому помогал в организации защиты, 100 млн руб. и рассчитывал еще на 400 млн. Однако передача остальной суммы происходила уже в рамках оперативного эксперимента, который проводило управление «М» УФСБ России по Москве. В результате господин Шапиро получил бумажную «куклу», имитирующую купюры, и был задержан. Его дело расследуется следователем ГСУ СКР по Москве Марией Агафоновой. Сам фигурант вину отрицает.

На днях, по данным “Ъ”, из полиции ей же передали уголовное дело о мошенничестве, по которому потерпевшим проходит партнер господина Шапиро Денис Семешин, так же, как и он, получивший адвокатский статус в Чеченской республике.

По совету господина Шапиро, согласно первоначальной фабуле расследования, он пытался приобрести нежилые помещения в подмосковном Щелково у ООО «Торговый дом "Девятый вал"», однако его гендиректор Станислав Стрихалюк, получивший задаток в 24,5 млн руб., скрылся за границу.

Впрочем, после ареста адвоката Шапиро и вмешательства УФСБ у следствия появилась новая версия — сбежавший господин Стрихалюк действовал в сговоре с приобретателями недвижимости, а все вместе они пытались совершить рейдерский захват помещений в Подмосковье, сдача в аренду которых ежемесячно приносит более 5 млн руб.

После обысков у потерпевшего по делу Дениса Семешина его задержали чекисты, предложившие, по словам адвоката Романа Кандаурова, признать вину, рассказав подробности якобы совершенной аферы, а также дать показания на господина Шапиро, однако тот отказался.

Более того, выяснилось, что все следственные действия в его отношении незаконны, так как был нарушен порядок привлечения к ответственности лица, обладающего статусом спецсубъекта. Уголовное дело в отношении адвоката по закону может возбудить только начальник следственного органа СКР, на обыски и следственные действия с участием адвоката надо судебное решение, а контроль за всем этим должны осуществлять представители адвокатской палаты.

По версии господина Кандаурова, сотрудники УФСБ действовали в интересах бенефициаров «Девятого вала». В связи с этим адвокат обратился к председателю СКР Александру Бастрыкину и начальнику управления собственной безопасности (УСБ) ФСБ Алексею Вертяшкину, попросив их проверить действия столичных чекистов и передать уголовное дело для объективности расследования в центральный аппарат следственного ведомства. По данным “Ъ”, проверки уже проводятся. Сами проверяемые для комментариев были недоступны.

Николай Сергеев