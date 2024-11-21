В деле химиков снова нахимичили

Как стало известно “Ъ”, Мосгорсуд отменил обвинительный приговор владельцам и топ-менеджеру холдинга по производству бытовой химии В&В Александру Балаховскому, Якову Босинзону и Александру Савоськину, ранее осужденным на сроки от 9 до 11 лет. Согласно решению апелляционной инстанции, удовлетворившей жалобу бизнесменов, материалы по их обвинению в хищении около 4 млрд руб. надлежит рассмотреть заново в новом составе суда. Поворот в скандальном деле произошел на фоне ареста одного из потерпевших — Дениса Шапиро, ранее судимого решальщика и адвоката. По версии следствия, господин Шапиро пытался получить от своего знакомого 400 млн руб. за закрытие уже давно прекращенного дела. Сам же адвокат связал свое уголовное преследование именно с «делом химиков».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Гендиректор B&B Александр Савоськин, совладельцы холдинга B&B Александр Балаховский и Яков Босинзон

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Гендиректор B&B Александр Савоськин, совладельцы холдинга B&B Александр Балаховский и Яков Босинзон

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Мосгорсуд еще с августа рассматривал апелляционную жалобу адвокатов на решение Дорогомиловского райсуда столицы, признавшего 25 апреля этого года совладельцев B&B Александра Балаховского, Якова Босинзона, а также бывшего гендиректора холдинга Александра Савоськина виновными в мошенничестве, незаконном использовании товарных знаков, отмывании похищенного, нарушении изобретательских прав и патентов, а также злоупотреблении полномочиями (ст. 159, 180, 174.1, 147, 201 УК РФ). Тройка судей тщательно изучала многостраничную жалобу адвокатов, настаивавших на оправдании осужденных. Между тем прокуратура просила оставить решение первой инстанции в силе, лишь исправив одну неточность в приговоре — ошибочное упоминание в одном месте совершения преступления в составе организованной группы. Представители потерпевших же только настаивали на удовлетворении иска в возмещении ущерба на 4 млрд руб., в чем ранее Дорогомиловский суд отказал, предложив разрешить этот вопрос в рамках отдельного гражданского процесса.

Всего состоялось около десяти слушаний, в ходе которых для допроса приглашались специалисты, а однажды «тройка» уже на стадии вынесения решения неожиданно по собственной инициативе возобновила судебное следствие.

Сами осужденные в заседаниях участвовали по видео-конференц-связи. Один раз было принято решение для доставки их в зал — господина Балаховского из СИЗО-3 «Пресня», а господ Босинзона и Савоськина из СИЗО-5 «Водник» и СИЗО-1 «Матросская Тишина» соответственно, но конвой их по неизвестным причинам так и не привез.

«У нас в жалобах было огромное количество доводов, в том числе и по процессуальным нарушениям»,— пояснил “Ъ” адвокат Александра Балаховского Александр Мелешко. По его словам, речь также шла о том, что приговор во многом совпадал с обвинительным заключением, содержа даже те же грамматические ошибки. Кроме того, защита упомянула, что 40 томов письменных доказательств Дорогомиловским судом были изучены всего за два часа. Отдельно говорилось о важнейших аргументах защиты, вообще не нашедших отражения в решении.

В итоге апелляционная инстанция постановила приговор отменить и отправить дело на новое рассмотрение в ином составе суда, оставив всем трем фигурантам меру пресечения в виде содержания под стражей.

Мотивировочная часть решения будет объявлена позже. Защита предполагает, что приговор отменен именно по процессуальным основаниям.

«Я удовлетворен отменой приговора, но не тем, что больной 74-летний человек оставлен в СИЗО»,— заявил “Ъ” господин Мелешко. По его словам, Александр Балаховский недавно перенес операцию по поводу онкологического заболевания, страдает болезнями сердца и кровообращения.

Напомним, что, по версии обвинения, фигуранты дела воспользовались тем, что их партнер Денис Шапиро в 2014 году оказался под следствием, переписали на себя его долю в общем бизнесе по производству бытовой химии, а также похитили товарные знаки.

Освободившись, господин Шапиро обратился в правоохранительные органы, где после долгих проверок возбудили уголовное дело о рейдерском захвате его имущества.

Между тем хозяева и руководство B&B утверждали, что не совершили ничего криминального, а лишь в законном порядке погасили все долги предприятия, не взяв при этом ни копейки у сидевшего за решеткой Дениса Шапиро.

Следствие, а потом и суд заняли около трех лет.

Стоит отметить, что за решеткой сейчас находится и Денис Шапиро. Как решальщик он был неоднократно судим и известен под фамилиями Денис Тумаркин, Дионисий Золотов и т. д., но в последнее время все проблемы урегулировал и даже представлял в качестве адвоката интересы участников СВО, в том числе Героя России Апты Алаудинова и его бывших сослуживцев по «Ахмату». Но в начале октября он был, как сообщал “Ъ”, арестован в Москве за мошенничество — попытку обмануть своего товарища, требуя у него 400 млн руб. за уголовное дело, которое было уже давно прекращено. Его защита настаивала на провокации, связывая уголовное преследование с «делом химиков». Сейчас, по словам адвоката господина Шапиро Романа Кандаурова, они готовится к новому разбирательству.

«На следствии в суде первой инстанции Балаховский, Босинзон и Савоськин, а также их защитники утверждали, что индивидуальный предприниматель Константин Дувидович приобрел права на товарные знаки и промышленные образцы в своих интересах, после чего их использовал в течение нескольких лет, пока не продал венгерской компании "БеллаБен Баллур", принадлежащей осужденным»,— рассказал защитник. По его словам, его оппоненты также утверждали, что все эти сделки были заключены по предложению Дениса Шапиро. «Поняв после вынесения приговора, что их версия полностью разбита, Балаховский стал утверждать, что после задержания Шапиро ему пришлось "спасать" компанию путем вывода активов на своего родственника — Дувидовича, но это, по его мнению, не было мошенничеством. Таким образом, Балаховский признал, что индивидуальный предприниматель был номиналом, а интеллектуальная собственность осталась в его руках, но уже без Шапиро, то есть признался в мошенничестве»,— пояснил господин Кандауров.

Сергей Сергеев, Николай Сергеев