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Коммерсантъ FM
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Биржевая цена бензина АИ-92 в России ускорила снижение

Стоимость бензина АИ-92 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) за день упала на 2,12% по территориальному индексу европейской части страны. Сейчас 1 т стоит 48 040 руб., следует из материалов торгов.

На 1,82% за сутки подешевел и АИ-95 — до 50 617 руб./т, по данным на 20 января. В пятницу, 17 января, АИ-92 стоил 49 078 руб./т, АИ-95 — 51 554 руб./т.

Цена на летнее дизельное топливо упала на 0,34%, до 53 591 руб. за тонну. На межсезонное – на 0,51%, до 54 253 руб./т. При этом зимнее дизельное топливо подорожало впервые с начала торгов в 2025 году. 20 января его стоимость выросла на 0,75%, до 60 010 руб./т.

Тонна топлива для реактивных двигателей подешевела на 3,10%, до 81 707 руб. Топочный мазут подорожал на 0,51%, до 30 917 руб./т. На 3,02% выросла цена на сжиженные углеродные газы — до 21 154 руб./т.

С 1 марта 2024 года правительство РФ ввело эмбарго на экспорт бензина, за исключением поставок в страны ЕАЭС. Изначально запрет ввели на полгода, но в конце мая прошлого года ограничения сняли. В августе действие эмбарго возобновилось. Ограничения должны были действовать до конца года, но НПЗ добились их досрочного снятия. В конце ноября прошлого года экспорт бензина разрешили крупным НПЗ, а для трейдеров и нефтебаз запрет продлили до 31 января 2025 года.

Подробнее — в материале «Ъ» «Бензин внутреннего сгорания».

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