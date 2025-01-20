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Коммерсантъ FM
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Бастрыкин заинтересовался семьей из Таджикистана, которой дали субсидию на жилье

Председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин поручил руководителю регионального управления представить доклад о нарушении жилищных прав в подмосковных Мытищах. Ведомство обратило внимание на сообщения о неких нарушениях при выдаче сертификата, который дает право на субсидию для покупки жилья.

Фото: СКР

Фото: СКР

В СКР не уточняют, о каких именно нарушениях идет речь. Однако 15 января председатель партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов призвал Следственный комитет проверить законность того, что администрация Мытищ выдала жилищный сертификат многодетной семье Тахмины Самадовой и Рамазона Рахимова. Сергей Миронов призвал проверить и высказывания господина Рахимова. Тот, по заявлениям депутата, грозился «порвать» врагов Таджикистана, а также якобы репостил сообщения, где российских правоохранителей называют нацистами. «Возможно, вместо квартиры в России этой дружной семье стоит предложить депортацию на горячо любимую Родину»,— заключил господин Миронов в своем Telegram-канале.

О выданном сертификате сообщила в Telegram-канале глава администрации Мытищ Юлия Купецкая 13 января. На следующий день Купецкая написала, что супруги являются гражданами РФ уже 14 лет. Госпожа Самадова занимается благотворительностью, а двое ее братьев участвуют в СВО. Они были удостоены высоких наград, включая ордена Мужества и медали «За отвагу». Как написала госпожа Купецкая, семья Самадовых полностью соответствует всем условиям для получения жилищного сертификата.

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