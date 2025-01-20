Глава FIDE Дворкович: нам надо делать из шахматистов звезд

Международная федерация шахмат (FIDE) не исключает возможности внесения изменений в формат проведения чемпионский матчей, заявил президент организации Аркадий Дворкович в разговоре с «Ъ». Он отметил, что федерация общается со спортсменами, представителями медиа и экспертами, чтобы добиться максимально широкого охвата аудитории и спонсоров.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Аркадий Дворкович

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Аркадий Дворкович

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

«Нам надо продолжать улучшать форматы, технологии, площадки. Делать из шахматистов звезд, за которыми стоят истории. Тогда интерес еще поднимется»,— констатировал господин Дворкович.

По словам президента FIDE, за матчем за титул чемпиона мира по шахматам следило рекордное количество зрителей: суммарное количество просмотров в мире близко к 1 млрд. Он заявил, что это позволило собрать достаточно средств для реализации своих программ, в том числе социальных.

Подробнее — в интервью, которое выйдет позже на сайте и в газете «Ъ».