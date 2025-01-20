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Лула да Силва надеется, что США останутся «историческим партнером» Бразилии

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва выразил надежду на то, что отношения Вашингтона и Бразилиа не изменятся с приходом нового президента США Дональда Трампа. Его инаугурация состоится 20 января в 20:00 по московскому времени.

Луис Инасиу Лула да Силва

Луис Инасиу Лула да Силва

Фото: Eraldo Peres / AP

Луис Инасиу Лула да Силва

Фото: Eraldo Peres / AP

«Я надеюсь, что американцы останутся историческим партнером Бразилии», — заявил господин Лула на министерской встрече (цитата по Barron`s).

Во время своего первого срока правления Дональд Трамп был сторонником бывшего президента Бразилии Жаира Болсонару, который известен своими ультраправыми и консервативными взглядами. Он критикует современную демократию и левые силы, к которым принадлежил действующий президент Бразилии. Господин Лула да Силва — председатель социалистической Партии трудящихся.

Жаир Болсонару, в свою очередь, выразил надежду на то, что Дональд Трамп поможет ему преодолеть «юридические проблемы». Под ними подразумевается лишение права избираться в президенты до 2030 года и разбирательства по делу о попытке госпереворота. Он мог бы стать гостем церемонии инаугурации, однако паспорт господина Болсонару аннулирован.

Подробнее — в материале «Ъ» «Праздник к ним приходит».

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