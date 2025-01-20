Дворкович: российские шахматисты вносят огромный вклад в мировые шахматы

Президент Международной федерации шахмат (FIDE) Аркадий Дворкович рассказал в интервью «Ъ», что у него нет конфликта с Федерацией шахмат России (ФШР) и он постоянно общается с организацией. По его словам, FIDE пытается улучшать положение российских спортсменов. Сейчас федерация заканчивает консультации с Международным олимпийским комитетом о допуске детских команд и инвалидов из РФ и Белоруссии на международные соревнования.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Аркадий Дворкович

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Аркадий Дворкович

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

«Мы считаем, что российская шахматная школа, российские шахматисты продолжают вносить огромный вклад в мировые шахматы, являются неотъемлемой частью шахматной семьи. Уверен, что ситуация в мире в тот или иной момент станет спокойнее и возобновится полноценное сотрудничество. В любом случае мы стараемся улучшать положение»,— отметил господин Дворкович.

В июне 2024 года FIDE отстранила ФШР на два года за нарушение этического и дисциплинарного кодекса федерации. Организацию обвинили в проведении шахматных турниров в Крыму и на новых территориях. Сам господин Дворкович получил выговор, так как он входит в попечительский совет российской организации. В сентябре ФШР добилась отмены решения FIDE о лишении членства.

Подробнее — в интервью, которое выйдет позже на сайте и в газете «Ъ».