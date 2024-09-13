Федерацию шахмат России вернули в игру

Федерация шахмат России (ФШР) добилась довольно значимой победы на юридическом поле. Международная федерация шахмат (FIDE) отменила принятое в июне решение о лишении ФШР членства в головной структуре. Новый вердикт, возможно, создает прецедент. Ведь отечественную федерацию наказали за «активную» деятельность на вошедших в состав РФ «новых территориях», в частности в Крыму, ДНР, ЛНР и Херсонской области, которую не одобряет большинство крупных спортивных структур.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент Федерации шахмат России Андрей Филатов

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Президент Федерации шахмат России Андрей Филатов

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Международная федерация шахмат сообщила о решении, принятом апелляционной палатой ее этической комиссии. Им она отменила наказание, наложенное в июне этой комиссией на Федерацию шахмат России. Оно было очень суровым. К ФШР применили санкцию в виде лишения членства в FIDE сроком на два года.

Поводом инициировать дисциплинарный процесс в отношении отечественной структуры явилась жалоба Федерации шахмат Украины. В ней говорилось об «активной» деятельности ФШР на вошедших в состав РФ, в том числе после начала военной спецоперации, «новых территориях», в частности в Крыму, ДНР, ЛНР и Херсонской области. Речь идет о привлечении представляющих их шахматистов к участию во всероссийских соревнованиях и аккредитации региональных федераций. Этическая комиссия летом приняла этот довод, одновременно оштрафовав президента FIDE россиянина Аркадия Дворковича за участие в попечительском совете ФШР. Правда, и после лишения федерации членства шахматисты из России сохранили право выступать в международных соревнованиях в нейтральном статусе, хотя это не касалось командных состязаний, таких как проходящая сейчас в Будапеште Всемирная шахматная олимпиада. Российская сторона оспорила вердикт — как теперь выяснилось, успешно. Отстранение ей заменили почти символическим штрафом в размере €45 тыс.

Исполнительный директор ФШР Александр Ткачев, комментируя крутой поворот в сложной истории, сказал ТАСС, что решение апелляционной палаты «с учетом большого объема» «в настоящее время находится на изучении у наших юристов». «В случае если сочтем необходимым, мы оставляем за собой право обжаловать его. Для этого у нас есть 21 день»,— добавил он.

Источник «Ъ», знакомый с развитием процесса, сказал, что положительный итог был следствием «хорошей работы», проведенной в FIDE и шахматном сообществе в целом российскими представителями.

Эта победа ФШР может иметь важное для российского спорта практическое последствие, став важным прецедентом. Дело в том, что подавляющее большинство крупных международных спортивных организаций считают недопустимой работу организаций из России на «новых территориях». А кейс ФШР сравнивали с еще более громким прошлогодним, касающимся Олимпийского комитета России. Он был лишен членства в Международном олимпийском комитете как раз из-за интеграции в свой состав присоединенных к РФ регионов.

Алексей Доспехов