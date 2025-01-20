Особую зону подготовят для инвесторов

Проект создания особой экономической зоны (ОЭЗ) в Челябинской области обрел реальные очертания и вышел на этап публичного обсуждения Минэкономразвития РФ. ОЭЗ промышленно-производственного типа «Южноуральская» разместится в Красноармейском районе. На создание инфраструктуры из бюджета региона планируют направить 3,5 млрд руб., объем инвестиций потенциальных резидентов превысит 20 млрд руб. Сегодня известно о пяти проектах, четыре из которых намерен реализовать ПАО «Челябинский кузнечно-прессовый завод». Эксперты отмечают, что в условиях конкуренции регионов за инвесторов создание особой экономической зоны, это, прежде всего, «оборонительный» шаг, позволяющий крупным местным компаниям разворачиваться в Челябинской области.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Флагманским инвестпроектом ОЭЗ станет предприятие, производящее промышленных роботов

Фото: Екатерина Якель, Коммерсантъ Флагманским инвестпроектом ОЭЗ станет предприятие, производящее промышленных роботов

Фото: Екатерина Якель, Коммерсантъ

Министерство экономического развития России разработало проект постановления правительства РФ «О создании на территории Красноармейского муниципального района Челябинской области особой экономической зоны промышленно-производственного типа». 20 января документ был опубликован на федеральном портале проектов нормативно-правовых актов.

Проект постановления разработан на основании заявки правительства региона и администрации Красноармейского района о создании ОЭЗ «в целях повышения инвестиционной привлекательности Челябинской области, а также развития в регионе обрабатывающих, включая высокотехнологичные, отраслей экономики, транспортной инфраструктуры, производства новых видов продукции, в том числе направленных на импортозамещение и укрепление технологического суверенитета РФ», говорится в пояснительной записке.

Правительство Челябинской области берет на себя обязательство до 2028 года создать инженерную, транспортную, социальную и иную инфраструктуру для ОЭЗ. На эти цели из регионального бюджета планируется выделить не менее 3,5 млрд руб.

В пояснительной записке указано, что пять потенциальных резидентов подтвердили намерения реализовать свои проекты на территории особой экономической зоны. Общий объем инвестиций по ним в 2025–2027 годах составит 14,3 млрд руб., а за 10 лет — более 21 млрд руб. Резиденты планирует создать более тысячи рабочих мест. Прогнозируется, что суммарная выручка компаний превысит 253,5 млрд руб. за 10 лет.

Так, в ОЭЗ планируется разместить пять заводов — по производству прицепной техники, подшипников, гусеничных систем, роботизированных систем, осей и осевых агрегатов. Инвестором первых четырех проектов является ПАО «Челябинский кузнечно-прессовый завод» (ЧКПЗ). Оси и осевые агрегаты в особой экономической зоне намерено делать челябинское предприятие «АВГ Эксл».

Флагманским инвестпроектом станет «Завод роботизированных систем», включающий линию ручной сборки роботов-манипуляторов и позиционеров, используемых для автоматизации производственных процессов и обеспечения эффективной и надежной работы роботов.

Ежегодно резидент ОЭЗ намерен выпускать почти тысячу разных промышленных роботов и 400 позиционеров.

Прогнозируется, что совокупный дополнительный объем налоговых отчислений в бюджеты всех уровней от ОЭЗ ППТ «Южноуральская» достигнет к концу 2034 года 15,5 млрд руб. (за вычетом объема налога на добавленную стоимость, планируемого к возмещению резидентами ОЭЗ и управляющей компанией). Объем недополученных доходов бюджетной системы РФ за 10 лет составит 9 млрд руб.

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер отметил, что создание особой экономической зоны в регионе — это «важный элемент» работы по поддержке инвесторов. «В рамках ОЭЗ будут действовать льготные условия налогообложения для будущих резидентов, в том числе ставка налога на прибыль для резидентов у нас обнулена на семь налоговых периодов. Это делает условия ведения бизнеса в ОЭЗ крайне привлекательными для инвесторов. На площадке особой экономической зоны будет создан кластер современных чистых, высокотехнологичных, роботизированных производств, который станет важной точкой роста для региональной и российской промышленности»,— прокомментировал глава региона.

Руководитель аналитического агентства So Invest Анастасия Кузьминова отмечает важность создания ОЭЗ в Челябинской области в условиях обострения конкуренции за инвестиции между регионами. «20 лет назад все мечтали заполучить иностранцев, 10 лет назад — новые крупные производства федеральных корпораций, в последние годы регионы активно пытаются выманить на свою территорию проекты развития бизнеса из соседних субъектов РФ. И предприятия из Челябинской области также активно обрабатываются соседями. Посулы в основном связаны с получением земли и сетей на льготных условиях, и, конечно, льгот по налогам. На мой взгляд, новые ОЭЗ сейчас — это в первую очередь оборонительный шаг для создающих их регионов. Шаг, который помогает убедить уже вышедшие на федеральный уровень компании, такие как ЧКПЗ, разворачиваться именно в Челябинской области. Конечно, создав в ОЭЗ кластер из дополняющих друг друга производств, можно привлечь тех, кто их комплектует, в том числе из других регионов, но это работа последующих лет»,— говорит эксперт.

Анастасия Кузьминова отмечает, что процедура создания ОЭЗ предполагает наличие соглашений с будущими резидентами, где фиксируются и объем инвестиций, и будущие налоги, и сроки, нарушения которых чревато для предприятий миллионными штрафами, поэтому «подписывать совсем оторванные от реальности планы» компании не будут.

«Несмотря на высочайшую неопределенность экономической ситуации на долгосрочную перспективу, нельзя стоять на месте ни предприятиям, ни региональным властям, и очень здорово и правильно, что этот проект реализуется. В этой игре тот, кто не делает ставок, проигрывает всегда», — говорит руководитель агентства So Invest.

Промышленный эксперт Леонид Хазанов отмечает, что ОЭЗ «Южноуральская», с одной стороны, позволит лучше использовать инженерные кадры и возможности машиностроительных предприятий Челябинской области, с другой — расширится применение продукции местных металлургических комбинатов. «В долгосрочной перспективе в ОЭЗ могут прийти компании из различных регионов России, заинтересованные в создании производств на Южном Урале, имеющем выгодное географическое положение: отсюда можно готовую продукцию отгружать клиентам и в Европейской части России, и в Сибири, и на Дальнем Востоке, не считая Казахстана и других стран Средней Азии»,— отмечает эксперт.

В 2020 году министерство экономического развития Челябинской области впервые заявило о планах создания особой экономической зоны в регионе. Тогда ОЭЗ хотели разместить на базе торгово-логистического комплекса «Южноуральский» в Увельском районе. В августе 2022 года руководство Минэкономразвития России сообщало о намерении создать в Уральском федеральном округе четыре ОЭЗ, в том числе в Челябинской области. В мае 2023 года губернатор Челябинской области Алексей Текслер во время ежегодного обращения к законодательному собранию поручил экономическому блоку правительства проработать вопрос создания особой экономической зоны. В апреле 2024 года вице-губернатор Иван Куцевляк сообщил о том, что ОЭЗ разместится в Красноармейском районе, и о работе по привлечению резидентов на эту площадку.

Юлия Гарипова