Bloomberg: Саудовская Аравия думает над вступлением в БРИКС

Министр экономики и планирования Саудовской Аравии Фейсал аль-Ибрагим заявил, что королевство еще не решило, вступит ли оно в БРИКС. Приглашение вступить в альянс пришло Саудовской Аравии еще в 2023 году.

«Нас пригласили в БРИКС, подобно тому, как нас приглашали на многие другие многосторонние платформы в прошлом. Мы оцениваем множество различных аспектов, прежде чем принять решение, и прямо сейчас мы находимся посреди этого процесса»,— рассказал господин аль-Ибрагим изданию Bloomberg на экономическом форуме в Давосе.

В октябре 2024 года заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков подтвердил, что королевство находится в БРИКС в статусе приглашенной страны. БРИКС была основана в 2006 году с участием Бразилии, России, Индии и Китая. В 2010 году в БРИКС вступила ЮАР. В начале 2024 года в альянс были приняты Египет, Иран, Объединенные Арабские Эмираты и Эфиопия. В 2025 году полноценным участником БРИКС стала Индонезия.

Подробнее о деятельности организации — в материале «Ъ» «Планета БРИКС».