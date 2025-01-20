Подрядчиков проектов развития портов Кубани подозревают в хищении 4 млрд рублей

Бывших должностных лиц федерального казенного учреждения (ФКУ, какого не уточняется), находящегося в ведении Минтранса России, подозревают в превышении должностных полномочий. По данным пресс-службы управления на транспорте МВД России по ЮФО, они похитили более 4 млрд руб. на проектах по развитию инфраструктуры портов Новороссийска, Тамани и Находки.

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В ноябре 2024 года в УТ МВД России по ЮФО окончили уголовное дело в отношении бывшего гендиректора ФКУ и направили его в районный суд Краснодарского края. Подрядчика обвиняют в нескольких должностных преступлениях, совершенных при реализации государственных контрактов на развитие объектов транспортной инфраструктуры в Краснодарском и Приморском крае с 2014 по 2019 годы. Ущерб от деятельности фигуранта, а также состоящих с ним в преступном сговоре лиц, составил более 850 млн. руб. Обвиняемый заключен под стражу. Так, на Кубани не выполнили проекты по комплексному развитию Новороссийского транспортного узла, строительству железнодорожных парков и развитию железнодорожной станции Новороссийск, а также созданию сухогрузного района морского порта Тамань.

В отношении бывшего заместителя гендиректора того же учреждения возбуждено уголовное дело по п. «в», ч. 3, ст. 286 УК РФ (Превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий). Установлено, что с 2014 по 2016 годы подозреваемый превышал должностные полномочия при приемке у подрядчика работ по госконтракту «Развитие транспортного узла «Восточный-Находка» в Приморском крае. Работы были приняты и оплачены, хотя объект до сих пор не завершен. В результате государству причинен ущерб на сумму более 260 млн руб. Подозреваемый арестован.

Оперативники УТ МВД России по ЮФО и сотрудники ФСБ России устанавливают других причастных лиц к указанным преступлениям.

Татьяна Ручкина