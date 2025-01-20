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Коммерсантъ FM
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Объем денежных переводов из России в Узбекистан вырос до $11,5 млрд за год

Центробанк (ЦБ) Узбекистана рассказал о росте денежных переводов из России и из других стран. В 2024 в республику из-за рубежа пришло $14,8 млрд — это на $3,4 млрд (30%) больше, чем в прошлом году. $11,5 млрд (77%) от всех поступлений пришло из России. Из Казахстана пришло $795 млн, из США — $577 млн, из Южной Кореи — $534 млн, из Турции — $405 млн и из Великобритании — $135 млн, заявили в Центральном банке республики.

«Объем денежных переводов, поступивших в Узбекистан в 2024 году, по сравнению с 2023 годом увеличился благодаря положительным тенденциям в области трудовой миграции, в частности, росту экономической активности, спросу на рабочую силу и увеличению заработной платы в странах, принимающих мигрантов, а также увеличению доли высокодоходных стран в географии миграции»,— указано в документе, опубликованном ЦБ Узбекистана. Объем денежных поступлений из России в республику вырос на 29% за год.

В сентябре 2024 года в Ташкенте прошло заседание совместной комиссии на уровне глав правительств России и Узбекистана. Стороны обсудили планы по увеличению товарооборота между странами к 2030 году. К этому времени показатель должен вырасти в три раза — до $30 млрд.

Подробнее — в материале «Ъ» «Премьеры измерили обороты».

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