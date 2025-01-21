«Протон-ПМ» отменил торги по продаже производственного комплекса

АО «Протон-ПМ» решило отменить аукцион в электронной форме по продаже цехов на производственной площадке в центре Перми. Как следует из документации торгов, соответствующее уведомление было направлено их организатору 18 декабря прошлого года. Напомним, на продажу были выставлены два здания, а также помещения в двух цехах на Комсомольском проспекте, 93, общей площадью 15 тыс. кв. м. Начальная цена лота составляла 637,775 млн руб. Кроме зданий и помещений АО «Протон-ПМ» планировало продать три земельных участка общей площадью 38 тыс. кв. м, а также производственное оборудование.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Собеседники «Ъ-Прикамье», близкие к предприятию, говорили, что решение о продаже связано с тем, что часть производственных мощностей переносится на площадку в Новых Лядах. В АО «Протон-ПМ» рассказали, что торги отменены из-за необходимости скорректировать условия договора. Будет ли имущество снова выставляться на торги, на предприятии не пояснили.

АО «Протон-ПМ» входит в интегрированную структуру АО «НПО “Энергомаш”» ГК «Роскосмос». Производственная площадка предприятия находится в Перми. Сегодня «Протон-ПМ» является ведущим предприятием российской космической отрасли, его основная специализация — изготовление ракетных двигателей и их составных единиц. Завод осуществляет производственную деятельность на площадках в Свердловском районе Перми и в микрорайоне Новые Ляды.