Володин: регионы смогут сами определять модель МСУ

Председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил подготовить поправку к законопроекту об общих принципах местного самоуправления в единой системе публичной власти. Об этом сообщает пресс-служба Государственной думы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Вячеслав Володин

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Вячеслав Володин

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Поправку внесут в законопроект во втором чтении. Регионам хотят дать право самим решать, как организовать местное самоуправление. Субъекты смогут сохранить двухуровневую систему МСУ (с сельскими и городскими поселениями) или выбрать одноуровневую.

«Принятие этой поправки позволит снять разногласия, которые возникли в ходе рассмотрения законопроекта в первом чтении. Именно об этом говорили главы законодательных собраний регионов на встрече с Вячеславом Володиным»,— рассказали в пресс-службе Госдумы.

25 января 2022 года Госдума в первом чтении приняла законопроект «Об общих принципах организации МСУ в единой системе публичной власти». Он предполагает упразднение муниципалитетов первого уровня (городских и сельских поселений) и переход на одноуровневую систему МСУ с городскими и муниципальными округами. В декабре прошлого года Госдума должна была во втором чтении рассмотреть новую редакцию закона, но обсуждение перенесли на 2025 год, поскольку реформа вызвала вопросы у членов оппозиционных фракций и депутатов от Татарстана.

Подробнее о дискуссии вокруг реформы — в материале «Ъ» «Муниципальная реформа не вписалась в консенсус».