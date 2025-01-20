Обозреватель “Ъ FM” Светлана Бардина рассказывает о том, на что обращают внимание потенциальные покупатели квартир в новостройках.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Поиск новой квартиры потенциальные покупатели зачастую начинают с того, что определяются с приоритетами: какой дом и какого класса будет рассматриваться, а также, когда завершится строительство. Есть, конечно, еще несколько факторов, оказывающих влияние на решение. Эксперты компании UDS выделили основные. Первый — локация. Зачастую покупатели присматривают новостройку в районе, где уже сложились социальные связи. К примеру, здесь живут родители или родственники, расположен детский сад или школа, в которых учатся дети, или дом рядом с работой.

Второй фактор — стоимость. Даже при сопоставимой средней цене жилого «квадрата» в одной локации бюджеты на покупку в разных домах рядом отличаются. Третий — транспортная доступность и близость станции метро. Для многих клиентов станция метро в шаговой доступности — чуть ли не ключевое условие при принятии решения о покупке нового жилья. Четвертый — планировочное решение квартиры. Варианты, в которых продуманы различные варианты расстановки мебели и оптимизированы маршруты передвижения по квартире, становятся наиболее востребованными.

Пятый фактор — окружающая инфраструктура — это в целом важно для всех потенциальных покупателей, а особенно тех, у кого в семье есть люди старшего поколения и дети. Шестой фактор — инфраструктура непосредственно в своем комплексе. Для ряда клиентов важно, чтобы в доме была кофейня и небольшой продуктовый магазин. Приветствуется наличие салона красоты, аптеки, пункта приема химчистки и других сервисных служб. Востребованы и коворкинги, так как дают возможность не использовать жилое пространство как рабочее место. Наконец, седьмой — близость зон отдыха и парков. Часть покупателей ставят во главу угла экологию района.

Светлана Бардина