«С плеча наказывать не будут»

Правительство Башкирии ввело дополнительные требования к содержанию домашних животных. По ним, на каждые 18 кв. м жилья можно будет держать не более одной крупной или средней собаки, двух мелких собак или кошек. Член Общественной палаты Башкирии, общественный помощник Уполномоченного по правам предпринимателей Башкирии в Чишминском районе Энже Ахмадуллина считает новые требования разумными и конкретизированными.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Фото из личного архива Фото: Фото из личного архива

Выходя из приютов, где содержатся безнадзорные собаки после отлова, осознаешь масштаб безответственности отдельных граждан по отношению к братьям нашим меньшим. И я имею ввиду безответственность не работников приютов (хотя отдельные заведения требуют пристального внимания), а нас с вами. Заводя питомцев, некоторые хозяева за малейший проступок или просто наигравшись выкидывают животное на улицу.

Новые требования к содержанию и выгулу домашних питомцев конкретизированы и разумны. Дополнительные правила, принятые правительством, направлены в первую очередь на снижение количества безнадзорных животных и создание комфортных условий для питомцев. Кроме того, речь идет и об уважении к соседям, проживающим рядом с квартирами с десятками кошек или частными домами с десятками собак. Нововведения обеспечат равновесие, баланс и общественный порядок, а в перспективе окажут содействие глубокому осознанию ответственного отношения к животным.

Сейчас государство расходует средства на отлов «безнадзорников», их вакцинацию и стерилизацию, но безнадзорных собак меньше не становится, опасность от нападения на детей не уменьшается. И в тоже время на улицах все чаще появляются «бывшие» домашние животные, которые, кстати, не стерилизованы. Тем самым увеличивается стая беспризорных животных.

При соблюдении новых требований в домах и квартирах будут соблюдаться и санитарные нормы, что позволит избавиться от неприятных запахов и шума.

Понятно, что сразу все вопросы не закрыть, для всего нужно время, в том числе и время для встраивания в собственный менталитет новые правила бытия. Общество сейчас воспринимает данные ограничения по количеству содержания собак и кошек в жилых помещениях и в частных подворьях с двух разных сторон. Те, кто были заложниками неурегулированной ситуации, воспринимают изменения положительно. Наоборот, отрицательно к ним относятся те, кто сами стали заложником новых правил — имея десятки собак, они не знают, что сейчас делать. Отмечу, что у многих сейчас будет несоответствие нормативам, и гражданам необходимо время для того, чтобы пристроить питомца другому владельцу.

Чего точно не следует делать, так это паниковать. Законодательные власти с плеча и сразу наказывать никого не будут. Конечно, новые требования, утвержденные в декабре прошлого года, не решат все вопросы в один миг — это лишь звено одной систематической работы. Продолжается работа по совершенствованию законодательства, отдельные нормы необходимо изменить, дополнить и уточнить.

Следующим этапом будет легализация приютов для бездомных животных. Необходимо будет не только вывести их в законное поле, но и создать в них все необходимые условия для комфортного проживания в них животных без владельца.