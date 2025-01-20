Редкий наследственный остеопороз выявили у ребенка врачи ПИМУ

Врачи университетской клиники Приволжского исследовательского медицинского университета (ПИМУ) в Нижнем Новгороде выявили редкое генетическое заболевание — детский наследственный остеопороз у 12-летнего мальчика, рассказали в вузе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Заболевание характеризуется склонностью к повторяющимся множественным переломам длинных костей и позвонков из-за снижения плотности костной ткани.

Родители ребенка обратились к специалистам клиники ПИМУ с проблемой множественных компрессионных переломов позвонков грудного и поясничного отделов. В возрасте от полутора до 12 лет у ребенка было девять переломов рук без видимых на то причин.

На коллегиии врачи заподозрили наследственное поражение скелета. При сотрудничестве с лабораторией наследственных болезней обмена веществ МГНЦ имени Н.П. Бочкова удалось провести генетический анализ и выявить редкое заболевание в кратчайшее сроки.

Врач-генетик университетской клиники ПИМУ Денис Черневский пояснил, что у пациента выявлена форма заболевания, встречающаяся один раз на 1 млн. Оно связано с мутациями гена PLS3. Сейчас специалисты проводят генетическое обследование родственников ребенка.

Пациент будет проходить лечение и реабилитацию в Институте педиатрии университетской клиники ПИМУ. Семье ребенка дали рекомендации по предотвращению повторения заболевания у родственников.

Галина Шамберина