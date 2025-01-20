Новак Джокович хорошо принял

Один из лучших теннисистов в истории, 24-кратный победитель турниров Большого шлема Новак Джокович, поставил точку в скандале, разразившемся на Australian Open. В этой истории сербский спортсмен выступал в качестве потерпевшей стороны. Джокович удостоился неоднозначных комментариев со стороны некоего Тони Джонса, ведущего теннисных трансляций на телеканале Channel 9, который является официальным вещателем Australian Open собственно в Австралии. В словах Джонса чего-то действительно грубого не было. Похоже было, что австралиец пытался сыграть в пресловутый английский юмор, но не сумел. Тем не менее Джокович расстроился и отказался общаться с представителями Channel 9, пока канал и его ведущий официально не извинятся. Они извинились, правда, как-то неубедительно. Но Джокович извинения принял.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Новак Джокович

Фото: Edgar Su / Reuters Новак Джокович

Фото: Edgar Su / Reuters

Новак Джокович, в сокрушительном послужном списке которого рекордные 24 победы на турнирах Большого шлема, а особое место занимает Australian Open (его он выигрывал десять раз), снова угодил в неприятную историю в Мельбурне. Первая, напомним, случилась в январе 2022 года, когда Джоковича, прибывшего в Австралию для участия в первом в году мейджоре, просто выслали из страны, поскольку он отказался прививаться от COVID-19. В этот раз скандальная история случилась не по вине серба. Спровоцировал ее ведущий телеканала Channel 9, являющегося официальным вещателем Australian Open в Австралии, Тони Джонс.

Господину Джонсу уже немало лет — 63, 37 из них он провел в структуре Channel 9 и является довольно известной на родине персоной. Болельщики прозвали его Зубастиком, что господина Джонса, говорят, злит. Прозвище прилипло к комментатору из-за того, что он чрезмерно увлекается отбеливанием зубов. Но, как бы то ни было, вплоть до конца прошлой недели о Тони Джонсе за пределами Австралии мало кто слышал.

Его звездный час случился 19 января, после матча, в котором Джокович в трех сетах обыграл Иржи Легечку, благодаря чему вышел в четвертьфинал (там ему будет противостоять Карлос Алькарас).

Тони Джонс, выступавший в эфире на фоне радующихся сербов (в Австралии весьма представительная сербская община), заявил, что «Джокович переоценен», что «его время ушло» и что его надо «выгнать отсюда».

Последняя ремарка, вероятно, была отсылкой как раз к истории 2022 года. Плюс Джонс заявил, мол, «хорошо, что его не слышат сербы». Со стороны было похоже на не очень удачную попытку Джонса изобразить пресловутый тонкий английский юмор в стилистике, которую активно использует Джереми Кларксон, легендарный ведущий передачи Top Gear.

Сербы, однако, все услышали, довели информацию до Джоковича, и тот в итоге заявил, что не станет общаться с представителями Channel 9, а значит, учитывая, статус канала, не будет давать вообще никаких послематчевых комментариев, пока телеканал и журналист публично не извинятся.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран На время Новак Джокович отказался от общения с журналистами

Фото: Mark Baker / AP На время Новак Джокович отказался от общения с журналистами

Фото: Mark Baker / AP

Примечательно, что простенький вроде бы скандал вышел на высочайший уровень. Его даже прокомментировал Илон Маск, который с 20 января, дня инаугурации президента США Дональда Трампа, официально превратился в довольно влиятельную фигуру мировой политики (американские СМИ называют господина Маска правой рукой президента США). Илон Маск, комментируя историю с Джоковичем, отметил в социальной сети Х, что «уж лучше говорить с публикой напрямую, чем общаться через представителей традиционных медиа». «Точно!» — ответил ему серб.

Искомые извинения Новак Джокович получил. В своем заявлении Тони Джонс отметил, что просто неудачно пошутил, поскольку считал сказанные им слова юмором, укладывающимся в общую картину того, что он делает. По его мнению, черту он переступил, только когда призвал выгнать Джоковича. Именно это, по мнению ведущего, разозлило серба, и он прекрасно его понимает.

«Это неприятная ситуация и для Новака, и для меня. Но сейчас нужно сконцентрироваться на теннисе»,— констатировал господин Джонс.

Джокович извинения принял. «Новак принимает извинения, сделанные публично, как он и требовал. Он двигается далее, сосредоточившись на своем следующем матче»,— говорится в заявлении на официальном сайте Федерации тенниса Австралии (Tennis Australia).

Александр Петров