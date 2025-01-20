WSJ: Трамп в инаугурационной речи призовет к «революции здравого смысла»

Избранный президент США Дональд Трамп во время инаугурационной речи вечером сегодня, 20 января, затронет «наиболее острые», на его взгляд, национальное проблемы, пишет газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на выдержки из текста речи республиканца. Среди прочего, по данным WSJ, господин Трамп призовет к «революции здравого смысла».

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Фото: David Dee Delgado / File Photo / Reuters Дональд Трамп

Фото: David Dee Delgado / File Photo / Reuters

«Я возвращаюсь на пост президента с уверенностью и оптимизмом, что мы находимся в начале новой эры национального успеха. Страну охватывают перемены»,— приводит WSJ цитаты из инаугурационной речи, попавшей в распоряжение газеты. Как отмечает WSJ, в этом году речь республиканца «задумана более оптимистичной», чем при вступлении в его первый президентский срок в 2017 году.

20 января Дональд Трамп будет приведен к присяге в качестве 47-го президента США. День инаугурации начинается с мессы в епископальной церкви Святого Иоанна, затем вместе с супругой Меланией господин Трамп отправляется в Белый дом на чай с уходящим президентом Джо Байденом и его женой Джилл. В 12:00 по местному времени (20:00 по мск) в Ротонде Капитолия он примет присягу и обратится с речью к нации.

Лусине Баласян