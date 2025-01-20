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Иранского рэпера Таталу приговорили к смертной казни

Иранский Верховный суд изменил приговор иранскому рэперу Амиру Хоссейну Магсудлу, известному как Таталу (Tataloo), и вместо лишения свободы приговорил его к смертной казни. Пересмотра добилась генеральная прокуратура, обвинившая его в оскорблении пророка Мухаммеда. Об этом сообщает The Guardian.

Амир Хоссейн Магсудлу

Амир Хоссейн Магсудлу

Фото: amotataloo_org

Амир Хоссейн Магсудлу

Фото: amotataloo_org

37-летний Амир Таталу — первый в Иране автор и исполнитель R&B, представитель первого поколения иранской андерграундной хип-хоп сцены, его характерной чертой было смешение рэпа, поп-музыки и R&B. За эти годы выпустил почти два десятка альбомов. Нередко исполнял песни с критикой властей, но были у него и композиции в поддержку иранской ядерной программы.

Музыкант регулярно подвергался преследованию со стороны властей. В 2018 году он переехал в Турцию, но в 2023 году был выдан Ирану и с тех пор находится в заключении. В отношении него возбудили два уголовных дела, по которым он в числе прочего обвинялся в поддержке проституции, пропаганде против Ирана, публикации непристойного контента, богохульстве. По одному делу его приговорили к пяти годам лишения свободы, по второму — к десяти годам.

По информации The Guardian, у обвиняемого еще есть возможность подать апелляцию на смертный приговор. В начале декабря 2024 года в Иране выпустили из тюрьмы рэпера Тоомаджа Салехи, ранее приговоренного к смертной казни за поддержку антиправительственных протестов 2022 года. Значительное содействие в деле этого музыканта оказала международная группа юристов.

Алена Миклашевская

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