Кандидат в президенты МОК выступил за допуск российских лыжников к соревнованиям

Спортсмены из России и Белоруссии, не связанные с силовыми структурами, не несут ответственность за деятельность правительства, считает президент Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) и кандидат в президенты Международного олимпийского комитета (МОК) Йохан Элиаш. Он призвал допустить российских и белорусских лыжников до международных соревнований на тех же условиях, что применялись к спортсменам на Олимпиаде в Париже.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Denis Balibouse / Reuters Фото: Denis Balibouse / Reuters

«Это очень хорошо сработало с белорусскими и российскими спортсменами. В этих вопросах важно сохранять нейтралитет»,— сказал господин Элиаш радиостанции Sveriges Radio (цитата по ТАСС).

С марта 2022 года российские и белорусские лыжники не могут принимать участие в международных соревнованиях. В октябре 2023 года Международная федерация лыжного спорта продлила запрет на участие спортсменов из России и Белоруссии на сезон 2023/2024.

В марте 2023 МОК рекомендовал допускать россиян к участию в соревнованиях в нейтральном статусе и при условии, что они не связаны с вооруженными силами и не представляют командные виды спорта. На летней Олимпиаде в Париже в нейтральном статусе выступили 15 российских спортсменов.